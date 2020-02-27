Ukrainian здогадуюсь, звичайно, до чого ви хилите, але пропоную прямо формулювати свої тези або запитання
схоже ви натякаєете, що це не справжній якийсь історичний максимум або хочете запитати чи є у золота потенціал перевершити "реальні" максимуми 1980-х років та ще з урахуванням інфляції ))
ТАК, має, все станеться, не вимагаймо зараз більшого від покупців (та продавців))
на мою думку, ріст ЗОЛОТА за $2.+++ розпочне багато дискусій навколо різних класів активів, зокрема по біткойну та крипті, не виключено поміж ними загостриться запекла конкуренція за прихильність інвесторів
я ставлю на золото, усю крипту зіллють як тільки закінчаться дармові гроші
але це вже пішли відповіді на запитання, які ви ше не ставили ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
але головний прогноз був не числовим, а текстовим, повторювався декілька разів й набагато раніше, можливо залишився без належної уваги, ось наприклад з найсвіжіших :
ЛОБ Додано: Сер 27 тра, 2020 20:36 написав:щурячі перегони напередодні президентських виборів США та загострення геополітичних протиріч з Китаєм не залищають простору для захоплення технічними індикаторами, що начебто пророкують низхідні перспективи для ЗОЛОТА ... "перекупленість" та "дивергенції" мають стати пасткою для ведмедиків.
(після цього ціна сходила було на $1.670)
ЛОБ Додано: Сер 10 чер, 2020 22:48 написав:прес-конференція голови ФРС Дж Паувела не залшає ніяких сумнівів у знеціненні доляра США : питання підвищення % ставок навіть не розглядається у найближчій перспективі щонайменше до президентських виборів у листопаді, обіцянки нових стимулів через друкарський станок та контроль кривої доходності по усій довжині
на моє глибоке переконання треба продавати USD - купувати XAU - прямо зараз по ринку і на продовженні падіння не зупиняючись
ЛОБ Додано: Чет 11 чер, 2020 13:21 написав:загроза розгортання повноцінної та тривалої економічної рецесії у США, гучний вибух одразу декількох бульбашок на ринку активів (від акцій до нерухомості), втрата керування фінансовою системою з боку ФРС, невідворотня корекція життєвого рівня має призвести до загострення внутрішньополітичних процесів
резервний статус бакса під реальною загрозою
ось чому краще завчасно конвертувати свої грошові заощадження (у гривнях, долярах, євро) у захисне золото чи срібло.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.