Додано: Чет 06 сер, 2020 15:06
Повернемося із минулого до дня поточного.
нагадую, завтра у П'ятницю виходить дуже важлива статистика з ринку праці США
за очікуваннями економістів консенсус складає близько +2,0 млн нових робочих місць
стату можуть тупо намалювати на вимогу Трампа яку потрібно аби підтримати позитивчик та продовжити ралі на фондовому ринку
на цей випадок як годиться кукели організують низхідну корекцію, мовляв, "разварот" - що і приховуватиме можливості для догострокових покупців увійти на довгоочікуваному відкаті знову по висхідному тренду
за такого сценарію (це не прогноз, а план дій на випадок спроби розводняка) ми можемо блискавично побачити цінові рівні орієнтовно біля $1.875
отже ми знаємо що відтоді робити далі.
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