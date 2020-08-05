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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:34

Торгівельна ідея на купівлю XAU/USD (від 23/03/20)

квиток на поїзд, що відходить ...
  ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 14:19 написав:купівля золота за технічним сетапом :
https://i.imgur.com/WpiAdZp.png
(поточна ціна на той момент $1.493)

стоп на місці.

ПС. зрозуміло, альтернативний варіянт - купівля по ринку
західний імпульс потрібен аби пересвідчитися у намірах гравців
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:06

Повернемося із минулого до дня поточного.

нагадую, завтра у П'ятницю виходить дуже важлива статистика з ринку праці США
за очікуваннями економістів консенсус складає близько +2,0 млн нових робочих місць

стату можуть тупо намалювати на вимогу Трампа яку потрібно аби підтримати позитивчик та продовжити ралі на фондовому ринку

на цей випадок як годиться кукели організують низхідну корекцію, мовляв, "разварот" - що і приховуватиме можливості для догострокових покупців увійти на довгоочікуваному відкаті знову по висхідному тренду

за такого сценарію (це не прогноз, а план дій на випадок спроби розводняка) ми можемо блискавично побачити цінові рівні орієнтовно біля $1.875

отже ми знаємо що відтоді робити далі.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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  #<1 ... 289290291292
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