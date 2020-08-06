Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:34
квиток на поїзд, що відходить ...
ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 14:19 написав:
купівля золота за технічним сетапом :
https://i.imgur.com/WpiAdZp.png (поточна ціна на той момент $1.493)
стоп на місці.
ПС. зрозуміло, альтернативний варіянт - купівля по ринку
західний імпульс потрібен аби пересвідчитися у намірах гравців
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:06
Повернемося із минулого до дня поточного.
нагадую, завтра у П'ятницю виходить дуже важлива статистика з ринку праці США за очікуваннями економістів консенсус складає близько +2,0 млн нових робочих місць стату можуть тупо намалювати на вимогу Трампа яку потрібно аби підтримати позитивчик та продовжити ралі на фондовому ринку на цей випадок як годиться кукели організують низхідну корекцію, мовляв, "разварот" - що і приховуватиме можливості для догострокових покупців увійти на довгоочікуваному відкаті знову по висхідному тренду за такого сценарію (це не прогноз, а план дій на випадок спроби розводняка) ми можемо блискавично побачити цінові рівні орієнтовно біля $1.875 отже ми знаємо що відтоді робити далі.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:33
$2.064 подумавши трохи я і сам вирішив прикрити частину верхніх доливок у довжину казино форекс залишається небезпечним місцем для дозвілля.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:47
ЛОБ Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:28 написав:
До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :
відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD XAU/EUR 1.635 XAU/CHF 1.757 XAU/JPY 202.800
саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки
XAU/USD $2.000 ЛОБ Додано: Сер 29 лип, 2020 11:14 написав:
Золото продовжує свою переможну ходу проти основних мажорів - відтепер рекордні історичні максимуми позначено :
XAU/EUR 1.682
(4-денна безперервна серія оновлення)
XAU/CHF 1.821
(6-денна серія )
XAU/JPY 208.500
(5-денна серія)
схоже, що і
$2.000
лишень питання часу.
новий місяць - новий тиждень - нові максимуми у металевих кросах :
EUR 1.750 CHF 1.885 JPY 218.140 https://i.imgur.com/lt7AtmC.png
це важлива ознака ширини висхідного тренду ЗОЛОТА проти паперових валют
додам, що потенціал росту XAU проти
USD
залишається чи не найбільшим.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:02
ЛОБ написав:
за такого сценарію (це не прогноз, а план дій на випадок спроби розводняка) ми можемо блискавично побачити цінові рівні орієнтовно біля $1.875
отже ми знаємо що відтоді робити далі.
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