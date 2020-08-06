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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:34

Торгівельна ідея на купівлю XAU/USD (від 23/03/20)

квиток на поїзд, що відходить ...
  ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 14:19 написав:купівля золота за технічним сетапом :
https://i.imgur.com/WpiAdZp.png
(поточна ціна на той момент $1.493)

стоп на місці.

ПС. зрозуміло, альтернативний варіянт - купівля по ринку
західний імпульс потрібен аби пересвідчитися у намірах гравців
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:06

Повернемося із минулого до дня поточного.

нагадую, завтра у П'ятницю виходить дуже важлива статистика з ринку праці США
за очікуваннями економістів консенсус складає близько +2,0 млн нових робочих місць

стату можуть тупо намалювати на вимогу Трампа яку потрібно аби підтримати позитивчик та продовжити ралі на фондовому ринку

на цей випадок як годиться кукели організують низхідну корекцію, мовляв, "разварот" - що і приховуватиме можливості для догострокових покупців увійти на довгоочікуваному відкаті знову по висхідному тренду

за такого сценарію (це не прогноз, а план дій на випадок спроби розводняка) ми можемо блискавично побачити цінові рівні орієнтовно біля $1.875

отже ми знаємо що відтоді робити далі.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:33

$2.064

подумавши трохи я і сам вирішив прикрити частину верхніх доливок у довжину
казино форекс залишається небезпечним місцем для дозвілля.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:47

XAU vs EUR, CHF, JPY

  ЛОБ Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:28 написав:До відома читачів, що можливо випадково тут на гілочці у пошуках відповіді на запитання про подальші перспективи XAU vs USD :

відсьогодні ЗОЛОТО знову оновило нещодавно встановлені Історичні Максимуми у металевих кросах до інших валют-мажорів EUR, CHF, JPY - що у свою чергу зміцнюються до USD :!:

XAU/EUR 1.635
XAU/CHF 1.757
XAU/JPY 202.800

саме цей факт дозволяє мені зробити припущення про невідворотній штурм психологічної позначки XAU/USD $2.000

  ЛОБ Додано: Сер 29 лип, 2020 11:14 написав:Золото продовжує свою переможну ходу проти основних мажорів - відтепер рекордні історичні максимуми позначено :

XAU/EUR 1.682 (4-денна безперервна серія оновлення)
XAU/CHF 1.821 (6-денна серія )
XAU/JPY 208.500 (5-денна серія)

схоже, що і $2.000 лишень питання часу.

новий місяць - новий тиждень - нові максимуми у металевих кросах :

EUR 1.750
CHF 1.885
JPY 218.140
https://i.imgur.com/lt7AtmC.png

це важлива ознака ширини висхідного тренду ЗОЛОТА проти паперових валют
додам, що потенціал росту XAU проти USD залишається чи не найбільшим.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:02

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ написав:за такого сценарію (це не прогноз, а план дій на випадок спроби розводняка) ми можемо блискавично побачити цінові рівні орієнтовно біля $1.875

отже ми знаємо що відтоді робити далі.

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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:37

Ukrainian
мені подобаються ваші запитання : після них золото ще трошки підростає.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:24

ЛОБ
а якщо так :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:53

greenozon

є окрема категорія людей - як у тому анектодичному телевізійноу полєчудєс - що змогли назвати усі букви, але не спромоглися прочитати повністю слово

так ось деякі читачі навмисно хочуть потрапити до анекдота

напрямок торгівлі відомий, аргументи розжовані, корекційні рівні названо
тактичні цілі досягаються сходинка за сходинкою

але сумнів як той черв'ячок повсякчас гризе душу з середини : "мене хочуть зробити оленем"

ціна росте - сумніви зміцнюються ))
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:59

а є інша здорова категорія, сподіваюсь що таких більшість :
випадково мовчечки прочитали щось цінне для себе, подумали, порахували та пішли зробили. можна й без лайку-вподобайки ))
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:10

Корекція по Золоту

$1.023

ще вчора перед фіксингом лонгів я подивився куди прийдеться 50% корекції останнього висхідного імпульсу :

https://i.imgur.com/NyJ1mkH.png

глибоченько - мінус $200, імовірно обмежимося поверненням до попереднього історичного хаю 2011 року біля $1.920

зарано про щось напевно говорити, якщо розвиток корекційного руху тільки но розпочався

нехай бички видихнуть - ведмедики додадуть своє, а там побачимо

в цю корекцію ми будемо купувати XAU подвійним лотом.
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ЛОБ
 
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