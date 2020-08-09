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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 290291292293 Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:32 ринок показує схильність підкоригувати вершки, але поки що обмежилися $2.015 вже під кінець дня



відверто кажучи, розраховував на більше



перезаходити у довжину із тактичних міркувань поки що зарано



сподіваюсь корекція продовжиться з наступного тижня і ми дочекаємося бажаних цільових рівнів. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10481 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:54 у меня чегото в последнее время такое впечатление, что 2000 это даже не начинало расти.

що будет и 4, и 8 и 10...

и даже скорей всего в обозримом будущем

и в этом весь ужас

и почему такое впечатление к сожалению ни как объяснить не могу Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4188 З нами з: 21.04.11 Подякував: 606 раз. Подякували: 408 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 09:47 начало 2020-х годов станет для мира чем-то похожим на начало 1970-х. Тогда многие центральные банки, аккумулировавшие доллары как актив, который обменивался на золото по курсу 35 долларов за унцию, вдруг осознали, что они просто владеют бумажками, за которые в Америке можно что-то купить (но через десять лет оказалось, что почти вдвое меньше, чем в момент объявления об отказе от привязки к золоту)...

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Повідомлень: 9220 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 604 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 18:54 Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020



Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.



Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10481 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 12:42 ЛОБ написав: Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020



Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.



Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США. Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США.

Думаете, Байден будет против рашки? Думаете, Байден будет против рашки? hxbbgaf Повідомлень: 21643 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1552 раз. Подякували: 2245 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 21:01 начитавшись новин під вечір вирішив відновити усі закриті у П'ятницю позиції по Золоту як тільки розпочнуть роботу ринку Океанії/Азії



додавши експозиції ще по Платині Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10481 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 сер, 2020 01:17 ЛОБ написав: начитавшись новин під вечір вирішив відновити усі закриті у П'ятницю позиції по Золоту як тільки розпочнуть роботу ринку Океанії/Азії



додавши експозиції ще по Платині начитавшись новин під вечір вирішив відновити усі закриті у П'ятницю позиції по Золоту як тільки розпочнуть роботу ринку Океанії/Азіїдодавши експозиції ще по Платині

Из-за Трампа? Из-за Трампа? hxbbgaf Повідомлень: 21643 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1552 раз. Подякували: 2245 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 сер, 2020 07:12 ЛОБ написав: Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020



Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.



Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США. Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США.

Огромный плюс дня РФ, это война США с Китаем.Уже более 50 процентов расчетов в рублях и юанях. Огромный плюс дня РФ, это война США с Китаем.Уже более 50 процентов расчетов в рублях и юанях. Dimn Повідомлень: 124 З нами з: 15.12.13 Подякував: 8 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 сер, 2020 07:14 greenozon написав: ЛОБ

а якщо так



Купляти? а якщо так

Ждать отката до 18.., а потом купляти. Ждать отката до 18.., а потом купляти. Dimn Повідомлень: 124 З нами з: 15.12.13 Подякував: 8 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 сер, 2020 07:40 Dimn написав: ЛОБ написав: Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020



Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.



Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США. Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США.

Огромный плюс дня РФ, это война США с Китаем.Уже более 50 процентов расчетов в рублях и юанях. Огромный плюс дня РФ, это война США с Китаем.Уже более 50 процентов расчетов в рублях и юанях.

В рублях только 7% остальные евро и юань; ну и доля рашки в общей торговле менее одного процента. Так понты гоняют. В рублях только 7% остальные евро и юань; ну и доля рашки в общей торговле менее одного процента. Так понты гоняют. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8750 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 622 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 290291292293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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