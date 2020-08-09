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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:32
ринок показує схильність підкоригувати вершки, але поки що обмежилися $2.015 вже під кінець дня
відверто кажучи, розраховував на більше
перезаходити у довжину із тактичних міркувань поки що зарано
сподіваюсь корекція продовжиться з наступного тижня і ми дочекаємося бажаних цільових рівнів.
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ЛОБ
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:54
у меня чегото в последнее время такое впечатление, что 2000 это даже не начинало расти.
що будет и 4, и 8 и 10...
и даже скорей всего в обозримом будущем
и в этом весь ужас
и почему такое впечатление к сожалению ни как объяснить не могу
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 08 сер, 2020 09:47
начало 2020-х годов станет для мира чем-то похожим на начало 1970-х. Тогда многие центральные банки, аккумулировавшие доллары как актив, который обменивался на золото по курсу 35 долларов за унцию, вдруг осознали, что они просто владеют бумажками, за которые в Америке можно что-то купить (но через десять лет оказалось, что почти вдвое меньше, чем в момент объявления об отказе от привязки к золоту)...
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greenozon
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Додано: Суб 08 сер, 2020 18:54
Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020
Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.
Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США.
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ЛОБ
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Додано: Нед 09 сер, 2020 12:42
ЛОБ написав:
Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020
Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.
Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США.
Думаете, Байден будет против рашки?
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:01
начитавшись новин під вечір вирішив відновити усі закриті у П'ятницю позиції по Золоту як тільки розпочнуть роботу ринку Океанії/Азії
додавши експозиції ще по Платині
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:17
ЛОБ написав:
начитавшись новин під вечір вирішив відновити усі закриті у П'ятницю позиції по Золоту як тільки розпочнуть роботу ринку Океанії/Азії
додавши експозиції ще по Платині
Из-за Трампа?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 07:12
ЛОБ написав:
Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020
Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.
Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США.
Огромный плюс дня РФ, это война США с Китаем.Уже более 50 процентов расчетов в рублях и юанях.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 07:14
greenozon написав:ЛОБ
а якщо так Купляти?
Ждать отката до 18.., а потом купляти.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 07:40
Dimn написав: ЛОБ написав:
Стає зрозумілим чому Росія вперто підтримує Трампа на президентських виборах 2016-2020
Тому що він сіє хаос у США, розколює навпіл та послаблює свою ж країну.
Він воює з усіма одночасно - із давніми союзниками також, порушуючи традиції та принципи демократії, що підриває міжнародний авторитет США.
Огромный плюс дня РФ, это война США с Китаем.Уже более 50 процентов расчетов в рублях и юанях.
В рублях только 7% остальные евро и юань; ну и доля рашки в общей торговле менее одного процента. Так понты гоняют.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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