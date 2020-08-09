uaprofi
висхідний тренд золота - це подорож у часі, а не до якихось обмежених кругленьких курсових орієнтирів
тут ви праві
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:15
uaprofi
висхідний тренд золота - це подорож у часі, а не до якихось обмежених кругленьких курсових орієнтирів
тут ви праві
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:24
greenozon
так, на початку 70-х тривала ерозія статусу бакса та прив'язки до золота мала такі ж макроекономічні причини - кредитно-емісійна експансія
нафтова криза до речі була побічним наслідком знецінення доляра США в умовах регульовано-фіксованих цін на нафту
у історичному вимірі події розвиваються дуже швидко : "золотий стандарт" паперового бакса протримався з 1933 по 1971 рік (по $35)
необмежений резервний статус у міжнародних розрахунках USD закріпив за собою з Бретон-Вуду 1944 року
і справжня проблема не в тому, яка з національних або наднаціональних валют прийде йому на заміну - а в тому хаосі, що супроводжуватиме болючий процес втрати баксом свого статуса та пошук ринком дієвого інструменту
імовірніше єдиної резервної валюти вже не буде - альтернативне багатовладдя з існуванням сильних регіональних валют вже стає реальністю.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|