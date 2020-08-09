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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 291292293294
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:15

uaprofi
висхідний тренд золота - це подорож у часі, а не до якихось обмежених кругленьких курсових орієнтирів

тут ви праві
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:24

greenozon
так, на початку 70-х тривала ерозія статусу бакса та прив'язки до золота мала такі ж макроекономічні причини - кредитно-емісійна експансія

нафтова криза до речі була побічним наслідком знецінення доляра США в умовах регульовано-фіксованих цін на нафту

у історичному вимірі події розвиваються дуже швидко : "золотий стандарт" паперового бакса протримався з 1933 по 1971 рік (по $35)

необмежений резервний статус у міжнародних розрахунках USD закріпив за собою з Бретон-Вуду 1944 року

і справжня проблема не в тому, яка з національних або наднаціональних валют прийде йому на заміну - а в тому хаосі, що супроводжуватиме болючий процес втрати баксом свого статуса та пошук ринком дієвого інструменту

імовірніше єдиної резервної валюти вже не буде - альтернативне багатовладдя з існуванням сильних регіональних валют вже стає реальністю.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 14.12.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 291292293294
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