uaprofi
висхідний тренд золота - це подорож у часі, а не до якихось обмежених кругленьких курсових орієнтирів
тут ви праві
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:15
uaprofi
висхідний тренд золота - це подорож у часі, а не до якихось обмежених кругленьких курсових орієнтирів
тут ви праві
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:24
greenozon
так, на початку 70-х тривала ерозія статусу бакса та прив'язки до золота мала такі ж макроекономічні причини - кредитно-емісійна експансія
нафтова криза до речі була побічним наслідком знецінення доляра США в умовах регульовано-фіксованих цін на нафту
у історичному вимірі події розвиваються дуже швидко : "золотий стандарт" паперового бакса протримався з 1933 по 1971 рік (по $35)
необмежений резервний статус у міжнародних розрахунках USD закріпив за собою з Бретон-Вуду 1944 року
і справжня проблема не в тому, яка з національних або наднаціональних валют прийде йому на заміну - а в тому хаосі, що супроводжуватиме болючий процес втрати баксом свого статуса та пошук ринком дієвого інструменту
імовірніше єдиної резервної валюти вже не буде - альтернативне багатовладдя з існуванням сильних регіональних валют вже стає реальністю.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:57
$1.990
мисливці за "дешевим" золотом по ціні нижче $2.000 мають увійти у гру
хотілося б побачити здорову корекцію на пару сотень баксів, а не чих на $70
навіть сильний впевнений тренд супроводжується корекційними відкатами
може кому й хотілося б постійно перебувати у зоні комфорту, а його принада одразу злетіла до небес на $5.000
але у професійному трейдінгу такої лафи не буває.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:38
під казочки про низхідний розворот ЗОЛОТА готуймо свої бакси-євро-гривні.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:30
$1.975
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:50
$1.938
треба ще нижче
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
|