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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 291292293294 Додано: Пон 10 сер, 2020 08:15 uaprofi

висхідний тренд золота - це подорож у часі, а не до якихось обмежених кругленьких курсових орієнтирів



тут ви праві Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10492 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 сер, 2020 08:24 greenozon

так, на початку 70-х тривала ерозія статусу бакса та прив'язки до золота мала такі ж макроекономічні причини - кредитно-емісійна експансія



нафтова криза до речі була побічним наслідком знецінення доляра США в умовах регульовано-фіксованих цін на нафту



у історичному вимірі події розвиваються дуже швидко : "золотий стандарт" паперового бакса протримався з 1933 по 1971 рік (по $35)



необмежений резервний статус у міжнародних розрахунках USD закріпив за собою з Бретон-Вуду 1944 року



і справжня проблема не в тому, яка з національних або наднаціональних валют прийде йому на заміну - а в тому хаосі, що супроводжуватиме болючий процес втрати баксом свого статуса та пошук ринком дієвого інструменту



імовірніше єдиної резервної валюти вже не буде - альтернативне багатовладдя з існуванням сильних регіональних валют вже стає реальністю. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10492 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:57 $1.990



мисливці за "дешевим" золотом по ціні нижче $2.000 мають увійти у гру

хотілося б побачити здорову корекцію на пару сотень баксів, а не чих на $70



навіть сильний впевнений тренд супроводжується корекційними відкатами

може кому й хотілося б постійно перебувати у зоні комфорту, а його принада одразу злетіла до небес на $5.000



але у професійному трейдінгу такої лафи не буває. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10492 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 10:38 ЛОБ Додано: Чет 06 сер, 2020 15:06 написав: Повернемося із минулого до дня поточного.



нагадую, завтра у П'ятницю виходить дуже важлива статистика з ринку праці США

за очікуваннями економістів консенсус складає близько +2,0 млн нових робочих місць



стату можуть тупо намалювати на вимогу Трампа яку потрібно аби підтримати позитивчик та продовжити ралі на фондовому ринку



на цей випадок як годиться кукели організують низхідну корекцію, мовляв, "разварот" - що і приховуватиме можливості для догострокових покупців увійти на довгоочікуваному відкаті знову по висхідному тренду



за такого сценарію (це не прогноз, а план дій на випадок спроби розводняка) ми можемо блискавично побачити цінові рівні орієнтовно біля $1.875



отже ми знаємо що відтоді робити далі. Повернемося із минулого до дня поточного.нагадую, завтра у П'ятницю виходить дуже важлива статистика з ринку праці СШАза очікуваннями економістів консенсус складає близько +2,0 млн нових робочих місцьстату можуть тупо намалювати на вимогу Трампа яку потрібно аби підтримати позитивчик та продовжити ралі на фондовому ринкуотже ми знаємо що відтоді робити далі.

під казочки про низхідний розворот ЗОЛОТА готуймо свої бакси-євро-гривні. під казочки про низхідний розворот ЗОЛОТА готуймо свої бакси-євро-гривні. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10492 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 15:30 $1.975

ЛОБ Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:10 написав: $2.023



ще вчора перед фіксингом лонгів я подивився куди прийдеться 50% корекції останнього висхідного імпульсу :



https://i.imgur.com/NyJ1mkH.png



глибоченько - мінус $200, імовірно обмежимося поверненням до попереднього історичного хаю 2011 року біля $1.920



зарано про щось напевно говорити, якщо розвиток корекційного руху тільки но розпочався



нехай бички видихнуть - ведмедики додадуть своє, а там побачимо



в цю корекцію ми будемо купувати XAU подвійним лотом. ще вчора перед фіксингом лонгів я подивився куди прийдеться 50% корекції останнього висхідного імпульсу :глибоченько - мінус $200, імовірно обмежимося поверненням до попереднього історичного хаю 2011 року біля $1.920зарано про щось напевно говорити, якщо розвиток корекційного руху тільки но розпочавсянехай бички видихнуть - ведмедики додадуть своє, а там побачимов цю корекцію ми будемо купувати XAU подвійним лотом. Востаннє редагувалось ЛОБ в Сер 12 сер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10492 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 16:50 $1.938



треба ще нижче Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10492 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 08:25 $1.877



блискавично й безжалісно



фази стрімкого росту й такої ж глибокої корекції відбуваються у настільки прискореному темпі, що ми тільки но встигаєм про це подумати



а ось тепер - купувати Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10492 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 08:50 ЛОБ

Якби ж фізметал можна було за таку ціну знайти. Банки нижче 2100 не дають Якби ж фізметал можна було за таку ціну знайти. Банки нижче 2100 не дають

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Повідомлень: 295 З нами з: 29.03.12 Подякував: 133 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 291292293294 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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