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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 291292293294
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:15

uaprofi
висхідний тренд золота - це подорож у часі, а не до якихось обмежених кругленьких курсових орієнтирів

тут ви праві
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:24

greenozon
так, на початку 70-х тривала ерозія статусу бакса та прив'язки до золота мала такі ж макроекономічні причини - кредитно-емісійна експансія

нафтова криза до речі була побічним наслідком знецінення доляра США в умовах регульовано-фіксованих цін на нафту

у історичному вимірі події розвиваються дуже швидко : "золотий стандарт" паперового бакса протримався з 1933 по 1971 рік (по $35)

необмежений резервний статус у міжнародних розрахунках USD закріпив за собою з Бретон-Вуду 1944 року

і справжня проблема не в тому, яка з національних або наднаціональних валют прийде йому на заміну - а в тому хаосі, що супроводжуватиме болючий процес втрати баксом свого статуса та пошук ринком дієвого інструменту

імовірніше єдиної резервної валюти вже не буде - альтернативне багатовладдя з існуванням сильних регіональних валют вже стає реальністю.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:57

$1.990

мисливці за "дешевим" золотом по ціні нижче $2.000 мають увійти у гру
хотілося б побачити здорову корекцію на пару сотень баксів, а не чих на $70

навіть сильний впевнений тренд супроводжується корекційними відкатами
може кому й хотілося б постійно перебувати у зоні комфорту, а його принада одразу злетіла до небес на $5.000

але у професійному трейдінгу такої лафи не буває.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:38

  ЛОБ Додано: Чет 06 сер, 2020 15:06 написав:Повернемося із минулого до дня поточного.

нагадую, завтра у П'ятницю виходить дуже важлива статистика з ринку праці США
за очікуваннями економістів консенсус складає близько +2,0 млн нових робочих місць

стату можуть тупо намалювати на вимогу Трампа яку потрібно аби підтримати позитивчик та продовжити ралі на фондовому ринку

на цей випадок як годиться кукели організують низхідну корекцію, мовляв, "разварот" - що і приховуватиме можливості для догострокових покупців увійти на довгоочікуваному відкаті знову по висхідному тренду

за такого сценарію (це не прогноз, а план дій на випадок спроби розводняка) ми можемо блискавично побачити цінові рівні орієнтовно біля $1.875

отже ми знаємо що відтоді робити далі.

під казочки про низхідний розворот ЗОЛОТА готуймо свої бакси-євро-гривні.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:30

$1.975
  ЛОБ Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:10 написав:$2.023

ще вчора перед фіксингом лонгів я подивився куди прийдеться 50% корекції останнього висхідного імпульсу :

https://i.imgur.com/NyJ1mkH.png

глибоченько - мінус $200, імовірно обмежимося поверненням до попереднього історичного хаю 2011 року біля $1.920

зарано про щось напевно говорити, якщо розвиток корекційного руху тільки но розпочався

нехай бички видихнуть - ведмедики додадуть своє, а там побачимо

в цю корекцію ми будемо купувати XAU подвійним лотом.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Сер 12 сер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:50

$1.938

треба ще нижче
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:25

$1.877

блискавично й безжалісно

фази стрімкого росту й такої ж глибокої корекції відбуваються у настільки прискореному темпі, що ми тільки но встигаєм про це подумати

а ось тепер - купувати
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:50

ЛОБ
Якби ж фізметал можна було за таку ціну знайти. Банки нижче 2100 не дають :)
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Коммерция победит коррупцию! (с) харьковские обнальщики :)
6ap6oc
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