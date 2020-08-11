uaprofi
висхідний тренд золота - це подорож у часі, а не до якихось обмежених кругленьких курсових орієнтирів
тут ви праві
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:15
uaprofi
висхідний тренд золота - це подорож у часі, а не до якихось обмежених кругленьких курсових орієнтирів
тут ви праві
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:24
greenozon
так, на початку 70-х тривала ерозія статусу бакса та прив'язки до золота мала такі ж макроекономічні причини - кредитно-емісійна експансія
нафтова криза до речі була побічним наслідком знецінення доляра США в умовах регульовано-фіксованих цін на нафту
у історичному вимірі події розвиваються дуже швидко : "золотий стандарт" паперового бакса протримався з 1933 по 1971 рік (по $35)
необмежений резервний статус у міжнародних розрахунках USD закріпив за собою з Бретон-Вуду 1944 року
і справжня проблема не в тому, яка з національних або наднаціональних валют прийде йому на заміну - а в тому хаосі, що супроводжуватиме болючий процес втрати баксом свого статуса та пошук ринком дієвого інструменту
імовірніше єдиної резервної валюти вже не буде - альтернативне багатовладдя з існуванням сильних регіональних валют вже стає реальністю.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:57
$1.990
мисливці за "дешевим" золотом по ціні нижче $2.000 мають увійти у гру
хотілося б побачити здорову корекцію на пару сотень баксів, а не чих на $70
навіть сильний впевнений тренд супроводжується корекційними відкатами
може кому й хотілося б постійно перебувати у зоні комфорту, а його принада одразу злетіла до небес на $5.000
але у професійному трейдінгу такої лафи не буває.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:38
під казочки про низхідний розворот ЗОЛОТА готуймо свої бакси-євро-гривні.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:30
$1.975
Востаннє редагувалось ЛОБ в Сер 12 сер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:50
$1.938
треба ще нижче
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:25
$1.877
блискавично й безжалісно
фази стрімкого росту й такої ж глибокої корекції відбуваються у настільки прискореному темпі, що ми тільки но встигаєм про це подумати
а ось тепер - купувати
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:50
ЛОБ
Якби ж фізметал можна було за таку ціну знайти. Банки нижче 2100 не дають
Нет рабства безнадежнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков (c) Гёте
Коммерция победит коррупцию! (с) харьковские обнальщики
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:47
я не розумію як за таких регуляторних вольностей у 2020 році адекватний інвестор чи й спекулянт маючи гроші не може купити собі золото тоді коли він хоче, якщо його влаштовує ринкова ціна
що заважає купити собі золота (нехай як хедж від мінливості котирувань) на маржинальний рахунок, замовити фізметал у банку, спокійно дочекатися наявності потрібних зливків, а потім вийти з паперового ауруму
у 21 сторіччі треба бути маневреним та гнучким, шукати як розширити свої можливості задля оптимізації торгівлі та інвестицій.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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