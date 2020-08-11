ЛОБ написав:я не розумію як за таких регуляторних вольностей у 2020 році адекватний інвестор чи й спекулянт маючи гроші не може купити собі золото тоді коли він хоче, якщо його влаштовує ринкова ціна
що заважає купити собі золота (нехай як хедж від мінливості котирувань) на маржинальний рахунок, замовити фізметал у банку, спокійно дочекатися наявності потрібних зливків, а потім вийти з паперового ауруму
у 21 сторіччі треба бути маневреним та гнучким, шукати як розширити свої можливості задля оптимізації торгівлі та інвестицій.
Разные цели у людей. У вас спекуляция, у них сбережение.
ЛОБ написав:я не розумію як за таких регуляторних вольностей у 2020 році адекватний інвестор чи й спекулянт маючи гроші не може купити собі золото тоді коли він хоче, якщо його влаштовує ринкова ціна
що заважає купити собі золота (нехай як хедж від мінливості котирувань) на маржинальний рахунок, замовити фізметал у банку, спокійно дочекатися наявності потрібних зливків, а потім вийти з паперового ауруму
у 21 сторіччі треба бути маневреним та гнучким, шукати як розширити свої можливості задля оптимізації торгівлі та інвестицій.
как минимум финмониторинг... перед банкротством тот же диамант больше 50грамм не продавал из за ограничений.