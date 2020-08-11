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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 292293294295 Додано: Сер 12 сер, 2020 10:02



XAU/USD, h4 - https://i.imgur.com/J2d0aDu.png



на випадок, якщо повилазять гнойові жучки або з'явиться сіра жаба. просто гарненький "золотий пейзаж" :XAU/USD, h4 -на випадок, якщо повилазять гнойові жучки або з'явиться сіра жаба. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10498 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 10:28 ЛОБ написав: я не розумію як за таких регуляторних вольностей у 2020 році адекватний інвестор чи й спекулянт маючи гроші не може купити собі золото тоді коли він хоче, якщо його влаштовує ринкова ціна



що заважає купити собі золота (нехай як хедж від мінливості котирувань) на маржинальний рахунок, замовити фізметал у банку, спокійно дочекатися наявності потрібних зливків, а потім вийти з паперового ауруму



у 21 сторіччі треба бути маневреним та гнучким, шукати як розширити свої можливості задля оптимізації торгівлі та інвестицій. я не розумію як за таких регуляторних вольностей у 2020 році адекватний інвестор чи й спекулянт маючи гроші не може купити собі золото тоді коли він хоче, якщо його влаштовує ринкова цінащо заважає купити собі золота (нехай як хедж від мінливості котирувань) на маржинальний рахунок, замовити фізметал у банку, спокійно дочекатися наявності потрібних зливків, а потім вийти з паперового аурумуу 21 сторіччі треба бути маневреним та гнучким, шукати як розширити свої можливості задля оптимізації торгівлі та інвестицій.

Разные цели у людей. У вас спекуляция, у них сбережение. Разные цели у людей. У вас спекуляция, у них сбережение. hxbbgaf Повідомлень: 21648 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2245 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 10:53 ЛОБ написав: я не розумію як за таких регуляторних вольностей у 2020 році адекватний інвестор чи й спекулянт маючи гроші не може купити собі золото тоді коли він хоче, якщо його влаштовує ринкова ціна



що заважає купити собі золота (нехай як хедж від мінливості котирувань) на маржинальний рахунок, замовити фізметал у банку, спокійно дочекатися наявності потрібних зливків, а потім вийти з паперового ауруму



у 21 сторіччі треба бути маневреним та гнучким, шукати як розширити свої можливості задля оптимізації торгівлі та інвестицій. я не розумію як за таких регуляторних вольностей у 2020 році адекватний інвестор чи й спекулянт маючи гроші не може купити собі золото тоді коли він хоче, якщо його влаштовує ринкова цінащо заважає купити собі золота (нехай як хедж від мінливості котирувань) на маржинальний рахунок, замовити фізметал у банку, спокійно дочекатися наявності потрібних зливків, а потім вийти з паперового аурумуу 21 сторіччі треба бути маневреним та гнучким, шукати як розширити свої можливості задля оптимізації торгівлі та інвестицій. как минимум финмониторинг... перед банкротством тот же диамант больше 50грамм не продавал из за ограничений. как минимум финмониторинг... перед банкротством тот же диамант больше 50грамм не продавал из за ограничений. Nickmess Повідомлень: 3512 З нами з: 16.12.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 11:18 $1.942 після $1.863



не бачу сенсу обговорювати хто що бовкнув із аналітиків поважних банків

коротше, у тренді не варто ловити гав Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10498 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 11:25 XAU/USD, h4 (актуалізація) ЛОБ Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:10 написав: ще вчора перед фіксингом лонгів я подивився куди прийдеться 50% корекції останнього висхідного імпульсу :



https://i.imgur.com/NyJ1mkH.png

...

в цю корекцію ми будемо купувати XAU подвійним лотом. ще вчора перед фіксингом лонгів я подивився куди прийдеться 50% корекції останнього висхідного імпульсу :...в цю корекцію ми будемо купувати XAU подвійним лотом.

цей самий графік на 4-х годинних інтервалах відсьогодні :



https://i.imgur.com/L0LWARS.png



на півкроку попереду поплохливих шпекулів - адекватно по ринку. цей самий графік на 4-х годинних інтервалах відсьогодні :на півкроку попереду поплохливих шпекулів - адекватно по ринку. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10498 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 292293294295 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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