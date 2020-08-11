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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:02

просто гарненький "золотий пейзаж" :

XAU/USD, h4 - https://i.imgur.com/J2d0aDu.png

на випадок, якщо повилазять гнойові жучки або з'явиться сіра жаба.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:28

  ЛОБ написав:я не розумію як за таких регуляторних вольностей у 2020 році адекватний інвестор чи й спекулянт маючи гроші не може купити собі золото тоді коли він хоче, якщо його влаштовує ринкова ціна

що заважає купити собі золота (нехай як хедж від мінливості котирувань) на маржинальний рахунок, замовити фізметал у банку, спокійно дочекатися наявності потрібних зливків, а потім вийти з паперового ауруму

у 21 сторіччі треба бути маневреним та гнучким, шукати як розширити свої можливості задля оптимізації торгівлі та інвестицій.

Разные цели у людей. У вас спекуляция, у них сбережение.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:53

  ЛОБ написав:я не розумію як за таких регуляторних вольностей у 2020 році адекватний інвестор чи й спекулянт маючи гроші не може купити собі золото тоді коли він хоче, якщо його влаштовує ринкова ціна

що заважає купити собі золота (нехай як хедж від мінливості котирувань) на маржинальний рахунок, замовити фізметал у банку, спокійно дочекатися наявності потрібних зливків, а потім вийти з паперового ауруму

у 21 сторіччі треба бути маневреним та гнучким, шукати як розширити свої можливості задля оптимізації торгівлі та інвестицій.
как минимум финмониторинг... перед банкротством тот же диамант больше 50грамм не продавал из за ограничений.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:18

$1.942 після $1.863

не бачу сенсу обговорювати хто що бовкнув із аналітиків поважних банків
коротше, у тренді не варто ловити гав
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:25

XAU/USD, h4 (актуалізація)

  ЛОБ Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:10 написав:ще вчора перед фіксингом лонгів я подивився куди прийдеться 50% корекції останнього висхідного імпульсу :

https://i.imgur.com/NyJ1mkH.png
...
в цю корекцію ми будемо купувати XAU подвійним лотом.

цей самий графік на 4-х годинних інтервалах відсьогодні :

https://i.imgur.com/L0LWARS.png

на півкроку попереду поплохливих шпекулів - адекватно по ринку.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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