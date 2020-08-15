з усіх класів існуючих активів Світу на суму близько $100 трлн (акції, облігації, нерухомість, готівка та золото) у золоті зосереджено менше 1%
тому просто підвищення частки золота з 1% до 2% буде достатньо для подвоєння його ціни
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:10
з усіх класів існуючих активів Світу на суму близько $100 трлн (акції, облігації, нерухомість, готівка та золото) у золоті зосереджено менше 1%
тому просто підвищення частки золота з 1% до 2% буде достатньо для подвоєння його ціни
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:38
Золото проти Криптовалют
біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у США
біток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісію
золото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямках
це не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:47
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:51
Не нравятся мне эти статьи. Не озолотить же они всех хотят? Може, готовят последний долларовый пылесос и распродаются сейчас перед финальным обвалом, после которого уже начнется мегаскупка и не только золота, а всего и вся, что реально и само по себе имеет ценность (а не только благодаря чьим-то обицянкам как виртуаьные активы и фиатные деньги)? Не допускаете такой вариант?
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