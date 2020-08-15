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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 293294295296
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:10

з усіх класів існуючих активів Світу на суму близько $100 трлн (акції, облігації, нерухомість, готівка та золото) у золоті зосереджено менше 1%

тому просто підвищення частки золота з 1% до 2% буде достатньо для подвоєння його ціни
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:38

Золото проти Криптовалют

біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у США

біток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісію

золото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямках
це не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:47

  ЛОБ написав:з усіх класів існуючих активів Світу на суму близько $100 трлн (акції, облігації, нерухомість, готівка та золото) у золоті зосереджено менше 1%

тому просто підвищення частки золота з 1% до 2% буде достатньо для подвоєння його ціни

А если взять платину?
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:51

  greenozon написав:ще один цікавий месседж
пишуть що вертольотні трилліони, які нещодавно надрукував ФРС підуть.... у ЗОЛОТО

Bulls Bet That Bond Market’s Trillions Are Coming for Gold

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

Не нравятся мне эти статьи. Не озолотить же они всех хотят? Може, готовят последний долларовый пылесос и распродаются сейчас перед финальным обвалом, после которого уже начнется мегаскупка и не только золота, а всего и вся, что реально и само по себе имеет ценность (а не только благодаря чьим-то обицянкам как виртуаьные активы и фиатные деньги)? Не допускаете такой вариант?
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