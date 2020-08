Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 293294295296 Додано: Суб 15 сер, 2020 23:10 з усіх класів існуючих активів Світу на суму близько $100 трлн (акції, облігації, нерухомість, готівка та золото) у золоті зосереджено менше 1%



тому просто підвищення частки золота з 1% до 2% буде достатньо для подвоєння його ціни

ЛОБ

Додано: Суб 15 сер, 2020 23:38 Золото проти Криптовалют біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у США



біток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісію



золото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямках

це не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10512 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 сер, 2020 23:47 ЛОБ написав: з усіх класів існуючих активів Світу на суму близько $100 трлн (акції, облігації, нерухомість, готівка та золото) у золоті зосереджено менше 1%



тому просто підвищення частки золота з 1% до 2% буде достатньо для подвоєння його ціни

А если взять платину?

hxbbgaf

Додано: Суб 15 сер, 2020 23:51 greenozon написав: ще один цікавий месседж

пишуть що вертольотні трилліони, які нещодавно надрукував ФРС підуть.... у ЗОЛОТО

Bulls Bet That Bond Market's Trillions Are Coming for Gold



Bulls Bet That Bond Market’s Trillions Are Coming for Gold



https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe ще один цікавий месседжпишуть що вертольотні трилліони, які нещодавно надрукував ФРС підуть.... у ЗОЛОТОBulls Bet That Bond Market’s Trillions Are Coming for Gold

Світові комерційні наявні для продажу запаси Платини не перевищують вартість $60 млрд.

крапля у Океані



крапля у Океані



... та ще й Платина ($950) до сих пір вдвічі дешевша за Золото та Паладіум



пишуть що вертольотні трилліони, які нещодавно надрукував ФРС підуть.... у ЗОЛОТО

Bulls Bet That Bond Market's Trillions Are Coming for Gold



Bulls Bet That Bond Market’s Trillions Are Coming for Gold



https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe ще один цікавий месседжпишуть що вертольотні трилліони, які нещодавно надрукував ФРС підуть.... у ЗОЛОТОBulls Bet That Bond Market’s Trillions Are Coming for Gold

основний акцент статті дещо у іншому :



Gold positions in ETFs and the Comex represent about 0.6% of the $40 trillion that’s invested in funds globally, according to data from UBS Group AG.



золотої лихоманки ще не було



золотої лихоманки ще не було



хайп із акціями його перебиває декілька останніх років



золотої лихоманки ще не було



золотої лихоманки ще не було



хайп із акціями його перебиває декілька останніх років



ми тільки но на порозі кардинальної зміни інвесторських вподобань. після таких статей на блумберзі та ройтерз, а також новин від Бафета, справжній хайп із купівлею паперового золота та золотих монет докотиться до роздрібних інвесторівзолотої лихоманки ще не булохайп із акціями його перебиває декілька останніх років

Світові комерційні наявні для продажу запаси Платини не перевищують вартість $60 млрд.

крапля у Океані



крапля у Океані



... та ще й Платина ($950) до сих пір вдвічі дешевша за Золото та Паладіум



Стронг бай XPT за поточною ринковою ціною що зараз нижче $1.000 Світові комерційні наявні для продажу запаси Платини не перевищують вартість $60 млрд.крапля у Океані... та ще й Платина ($950) до сих пір вдвічі дешевша за Золото та Паладіумза поточною ринковою ціною що зараз нижче $1.000

