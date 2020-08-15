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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 293294295296
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:10

з усіх класів існуючих активів Світу на суму близько $100 трлн (акції, облігації, нерухомість, готівка та золото) у золоті зосереджено менше 1%

тому просто підвищення частки золота з 1% до 2% буде достатньо для подвоєння його ціни
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:38

Золото проти Криптовалют

біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у США

біток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісію

золото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямках
це не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:47

  ЛОБ написав:з усіх класів існуючих активів Світу на суму близько $100 трлн (акції, облігації, нерухомість, готівка та золото) у золоті зосереджено менше 1%

тому просто підвищення частки золота з 1% до 2% буде достатньо для подвоєння його ціни

А если взять платину?
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:51

  greenozon написав:ще один цікавий месседж
пишуть що вертольотні трилліони, які нещодавно надрукував ФРС підуть.... у ЗОЛОТО

Bulls Bet That Bond Market’s Trillions Are Coming for Gold

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

Не нравятся мне эти статьи. Не озолотить же они всех хотят? Може, готовят последний долларовый пылесос и распродаются сейчас перед финальным обвалом, после которого уже начнется мегаскупка и не только золота, а всего и вся, что реально и само по себе имеет ценность (а не только благодаря чьим-то обицянкам как виртуаьные активы и фиатные деньги)? Не допускаете такой вариант?
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:20

Total above ground inventory of PLT worldwide for sale today is in the $60 billion area at $920 an ounce.
Світові комерційні наявні для продажу запаси Платини не перевищують вартість $60 млрд.

крапля у Океані

... та ще й Платина ($950) до сих пір вдвічі дешевша за Золото та Паладіум

Стронг бай XPT за поточною ринковою ціною що зараз нижче $1.000
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:30

  greenozon написав:ще один цікавий месседж
пишуть що вертольотні трилліони, які нещодавно надрукував ФРС підуть.... у ЗОЛОТО

Bulls Bet That Bond Market’s Trillions Are Coming for Gold

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

основний акцент статті дещо у іншому :

Gold positions in ETFs and the Comex represent about 0.6% of the $40 trillion that’s invested in funds globally, according to data from UBS Group AG.

мова не йде про нові емісійні трильйони - головна думка стосується саме підвищення алокації у Золоті, імовірно, перелив потоків капіталу із акцій та ОБЛІГАЦІЙ у захисний аурум
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:38

після таких статей на блумберзі та ройтерз, а також новин від Бафета, справжній хайп із купівлею паперового золота та золотих монет докотиться до роздрібних інвесторів

золотої лихоманки ще не було

хайп із акціями його перебиває декілька останніх років

ми тільки но на порозі кардинальної зміни інвесторських вподобань.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:50

  ЛОБ написав:після таких статей на блумберзі та ройтерз, а також новин від Бафета, справжній хайп із купівлею паперового золота та золотих монет докотиться до роздрібних інвесторів

золотої лихоманки ще не було

хайп із акціями його перебиває декілька останніх років

ми тільки но на порозі кардинальної зміни інвесторських вподобань.

Треба готуватись до ALL IN :)
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:53

  ЛОБ написав:Total above ground inventory of PLT worldwide for sale today is in the $60 billion area at $920 an ounce.
Світові комерційні наявні для продажу запаси Платини не перевищують вартість $60 млрд.

крапля у Океані

... та ще й Платина ($950) до сих пір вдвічі дешевша за Золото та Паладіум

Стронг бай XPT за поточною ринковою ціною що зараз нижче $1.000

ЛОБ, я правильно розумію, що ЛОНГ 100 унцій Платини на 6 місяців буде коштувати 300+ баксів в СаксоБанку? Чи це буде більше коштувати?
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