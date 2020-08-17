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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 294295296297
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 10:44

як тільки золото знову зможе випірнути над позначку $2.000 покращення технічного малюночку має спровокувати перехід цінової динаміки у турбо-режим

знову повторюю прості правила трейдінгу :

корекції у тенді тільки зміцнюють спрямовану тенденцію, а не послаблюють її;

не варто боятися корекцій, їх обов'язково використовують по-господарськи;

не шукаймо розворот на якихось кругленьких психологічний рівнях, для тренду це не має значення.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:30

$2.000

https://i.imgur.com/uvEhVlQ.png

цікаво, чи знайдуться на цей раз відчайдухи продавці вершків ?

для порівняння цей самий малюночок на від 07/08 :

https://imgur.com/NyJ1mkH
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10519
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:44

  ЛОБ Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:10 написав:$2.023

ще вчора перед фіксингом лонгів я подивився куди прийдеться 50% корекції останнього висхідного імпульсу :

https://i.imgur.com/NyJ1mkH.png

глибоченько - мінус $200, імовірно обмежимося поверненням до попереднього історичного хаю 2011 року біля $1.920

зарано про щось напевно говорити, якщо розвиток корекційного руху тільки но розпочався
нехай бички видихнуть - ведмедики додадуть своє, а там побачимо
в цю корекцію ми будемо купувати XAU подвійним лотом.
  ЛОБ Додано: Сер 12 сер, 2020 08:25 написав:$1.877

блискавично й безжалісно

фази стрімкого росту й такої ж глибокої корекції відбуваються у настільки прискореному темпі, що ми тільки но встигаєм про це подумати

а ось тепер - купувати
  ЛОБ Додано: Чет 13 сер, 2020 11:55 написав:сценарій повернення знову над позначку $2.000 :

https://i.imgur.com/jL7NP2X.png

означатиме продовження висхідного тренду драгметалів (XAU, XPT & XAG) та захисних активів загалом на хиткому економічному фундаменті після символічної корекції

про причини блискавичного відкату я здогадуюся - це вихід інфляційної стати з США, що показала сплеск (+0,6% у червні) темпів росту споживчих цін, який гравці тимчасово та певен помилково сприйняли за причину переоцінки середньострокових ставок по баксу на підвищення

Федрезерв чітко вказав на те, що він толеруватиме прискорення інфляції вище таргету та взагалі не думатиме про підвищення % ставок на доступному для огляду горизонті (до кінця 2020-го)

отже, розмови про загрозу дефляції - пуста полова на голови споживачів гарячих тб-новин, що не звикли самостійно аналізувати стат дані, а з іншого боку прискорення інфляції за незмінних базових % ставок означатиме погіршення показників реальної % доходності за державними облігаціями США глибше у МІНУС по всій довжині кривої

що означає для тих хто розуміється :

buy XAU/USD at market $1.931+
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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