глибоченько - мінус $200, імовірно обмежимося поверненням до попереднього історичного хаю 2011 року біля $1.920
зарано про щось напевно говорити, якщо розвиток корекційного руху тільки но розпочався нехай бички видихнуть - ведмедики додадуть своє, а там побачимо в цю корекцію ми будемо купувати XAU подвійним лотом.
ЛОБ Додано: Сер 12 сер, 2020 08:25 написав:$1.877
блискавично й безжалісно
фази стрімкого росту й такої ж глибокої корекції відбуваються у настільки прискореному темпі, що ми тільки но встигаєм про це подумати
а ось тепер - купувати
ЛОБ Додано: Чет 13 сер, 2020 11:55 написав:сценарій повернення знову над позначку $2.000 :
означатиме продовження висхідного тренду драгметалів (XAU, XPT & XAG) та захисних активів загалом на хиткому економічному фундаменті після символічної корекції
про причини блискавичного відкату я здогадуюся - це вихід інфляційної стати з США, що показала сплеск (+0,6% у червні) темпів росту споживчих цін, який гравці тимчасово та певен помилково сприйняли за причину переоцінки середньострокових ставок по баксу на підвищення
Федрезерв чітко вказав на те, що він толеруватиме прискорення інфляції вище таргету та взагалі не думатиме про підвищення % ставок на доступному для огляду горизонті (до кінця 2020-го)
отже, розмови про загрозу дефляції - пуста полова на голови споживачів гарячих тб-новин, що не звикли самостійно аналізувати стат дані, а з іншого боку прискорення інфляції за незмінних базових % ставок означатиме погіршення показників реальної % доходності за державними облігаціями США глибше у МІНУС по всій довжині кривої
що означає для тих хто розуміється :
buy XAU/USD at market $1.931+
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