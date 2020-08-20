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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 294295296297 Додано: Пон 17 сер, 2020 10:44 як тільки золото знову зможе випірнути над позначку $2.000 покращення технічного малюночку має спровокувати перехід цінової динаміки у турбо-режим



знову повторюю прості правила трейдінгу :



корекції у тенді тільки зміцнюють спрямовану тенденцію, а не послаблюють її;



не варто боятися корекцій, їх обов'язково використовують по-господарськи;



не шукаймо розворот на якихось кругленьких психологічний рівнях, для тренду це не має значення. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10529 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 09:30 $2.000



https://i.imgur.com/uvEhVlQ.png



цікаво, чи знайдуться на цей раз відчайдухи продавці вершків ?



для порівняння цей самий малюночок на від 07/08 :



https://imgur.com/NyJ1mkH цікаво, чи знайдуться на цей раз відчайдухи продавці вершків ?для порівняння цей самий малюночок на від 07/08 : Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10529 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 09:44 ЛОБ Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:10 написав: $2.023



ще вчора перед фіксингом лонгів я подивився куди прийдеться 50% корекції останнього висхідного імпульсу :



https://i.imgur.com/NyJ1mkH.png



глибоченько - мінус $200, імовірно обмежимося поверненням до попереднього історичного хаю 2011 року біля $1.920



зарано про щось напевно говорити, якщо розвиток корекційного руху тільки но розпочався

нехай бички видихнуть - ведмедики додадуть своє, а там побачимо

в цю корекцію ми будемо купувати XAU подвійним лотом. ще вчора перед фіксингом лонгів я подивився куди прийдеться 50% корекції останнього висхідного імпульсу :глибоченько - мінус $200, імовірно обмежимося поверненням до попереднього історичного хаю 2011 року біля $1.920зарано про щось напевно говорити, якщо розвиток корекційного руху тільки но розпочавсянехай бички видихнуть - ведмедики додадуть своє, а там побачимо ЛОБ Додано: Сер 12 сер, 2020 08:25 написав: $1.877



блискавично й безжалісно



фази стрімкого росту й такої ж глибокої корекції відбуваються у настільки прискореному темпі, що ми тільки но встигаєм про це подумати



а ось тепер - купувати блискавично й безжаліснофази стрімкого росту й такої ж глибокої корекції відбуваються у настільки прискореному темпі, що ми тільки но встигаєм про це подумати ЛОБ Додано: Чет 13 сер, 2020 11:55 написав: сценарій повернення знову над позначку $2.000 :



https://i.imgur.com/jL7NP2X.png



означатиме продовження висхідного тренду драгметалів (XAU, XPT & XAG) та захисних активів загалом на хиткому економічному фундаменті після символічної корекції



про причини блискавичного відкату я здогадуюся - це вихід інфляційної стати з США, що показала сплеск (+0,6% у червні) темпів росту споживчих цін, який гравці тимчасово та певен помилково сприйняли за причину переоцінки середньострокових ставок по баксу на підвищення



Федрезерв чітко вказав на те, що він толеруватиме прискорення інфляції вище таргету та взагалі не думатиме про підвищення % ставок на доступному для огляду горизонті (до кінця 2020-го)



отже, розмови про загрозу дефляції - пуста полова на голови споживачів гарячих тб-новин, що не звикли самостійно аналізувати стат дані, а з іншого боку прискорення інфляції за незмінних базових % ставок означатиме погіршення показників реальної % доходності за державними облігаціями США глибше у МІНУС по всій довжині кривої



що означає для тих хто розуміється :



buy XAU/USD at market $1.931+ сценарій повернення знову над позначку $2.000 :означатиме продовження висхідного тренду драгметалів (XAU, XPT & XAG) та захисних активів загалом на хиткому економічному фундаменті після символічної корекціїпро причини блискавичного відкату я здогадуюся - це вихід інфляційної стати з США, що показала сплеск (+0,6% у червні) темпів росту споживчих цін, який гравці тимчасово та певен помилково сприйняли за причину переоцінки середньострокових ставок по баксу на підвищенняФедрезерв чітко вказав на те, що він толеруватиме прискорення інфляції вище таргету та взагалі не думатиме про підвищення % ставок на доступному для огляду горизонті (до кінця 2020-го)отже, розмови про загрозу дефляції - пуста полова на голови споживачів гарячих тб-новин, що не звикли самостійно аналізувати стат дані, а з іншого боку прискорення інфляції за незмінних базових % ставок означатиме погіршення показників реальної % доходності за державними облігаціями США глибше у МІНУС по всій довжині кривоїщо означає для тих хто розуміється : Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10529 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 12:22 $2.010



злам символічного (технічного за сутністю) рівня спротиву біля $2.027 має додати прискорення ціні на денних інтервалах



потоки капіталу у Золото у той залізничний експрес ... Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10529 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 22:12 $1.943

після чергової порції ріденької баланди від Федрезерва



уважно стежимо за нижньою межею тижневої контрольної зони на $1.925 : від неї гравці або мають викупити корекцію, або слабкі бички поскидають свої позиції та ціна протиснеться ще нижче імовірним з повторним відвідуванням реакційних мінімумів біля $1.863



я схильний очікувати на продовження ралі Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10529 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 сер, 2020 15:40



https://i.imgur.com/AFSw92J.png



сформувався подвійний патерн "денце" + "кажан", ціна побачили потрібну контрольну зону => пішла тактична доливка з коротеньким стопом у $17 робочий сетап з рекоменацій інвесторам (із запізенням на пару годин)сформувався подвійний патерн "денце" + "кажан", ціна побачили потрібну контрольну зону => пішла тактична доливка з коротеньким стопом у $17 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10529 З нами з: 14.12.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:08 ЛОБ написав: $2.010



злам символічного (технічного за сутністю) рівня спротиву біля $2.027 має додати прискорення ціні на денних інтервалах



потоки капіталу у Золото у той залізничний експрес ... злам символічного (технічного за сутністю) рівня спротиву білямає додати прискорення ціні на денних інтервалахпотоки капіталу уу той залізничний експрес ...

Я тутай подумав, що поки золото буде торгуватись на ринку, як комодіті, ми можемо побачити і нижчі ціни, ніж наразі. І це підтвердується попередніми графіками.



Ситуація може змінитись, коли фізічне золото відв"яжеться на 100% від ІТФ і інших похідних інстументах, які насправді золото не пропонують.



Мені цікаво - що може стати таким трігером?

Як власники папірців зрозуміють, що насправді вони золота не мають? Я тутай подумав, що поки золото буде торгуватись на ринку, як комодіті, ми можемо побачити і нижчі ціни, ніж наразі. І це підтвердується попередніми графіками.Ситуація може змінитись, коли фізічне золото відв"яжеться на 100% від ІТФ і інших похідних інстументах, які насправді золото не пропонують.Мені цікаво - що може стати таким трігером?Як власники папірців зрозуміють, що насправді вони золота не мають? change_pm Повідомлень: 1865 З нами з: 03.02.16 Подякував: 58 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:12 ЛОБ написав: начитавшись новин під вечір вирішив відновити усі закриті у П'ятницю позиції по Золоту як тільки розпочнуть роботу ринку Океанії/Азії



додавши експозиції ще по Платині начитавшись новин під вечір вирішив відновити усі закриті у П'ятницю позиції по Золоту як тільки розпочнуть роботу ринку Океанії/Азії

Платіна дуже спокусливо виглядає нею можна захеджувати пізній вхід в золото (маю на увазі не по 1500, а по 2000)



Але ж коли вона виросте? Вже наразі повинна була би бути по 1600-1900, але ж немає таких цін. Платіна дуже спокусливо виглядаєнею можна захеджувати пізній вхід в золото (маю на увазі не по 1500, а по 2000)Але ж коли вона виросте? Вже наразі повинна була би бути по 1600-1900, але ж немає таких цін. change_pm Повідомлень: 1865 З нами з: 03.02.16 Подякував: 58 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 294295296297 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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