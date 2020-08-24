Та да, но через неделю Джексон-Холл. Большие дядьки будут теревенить, и что они там натеревенят, чтоб обвести нас вокруг пальца, известно только им. Могут быть сюрпризы, так как для доллара запахло жареным, и они будут пытаться день простоять, да ночь продержаться, тем более перед выборами. А может, наоборот, захотят сделать Трампону пакость - черт их знает, он же на них наезжал когда-то, а там только бизнес. Да и перед этим ежегодным действом всегда на несколько дней рисуют позитив - нужна же хорошая мина при плохой игре. Так что тут больше вопросов чем ответов, а новые хаи скорей всего будут уже в начале сентября.
Да и после выборов не вижу позитива для доллара и негатива для золота, скорей наоборот. Ну, с Трампом все ясно - Make Gold Great Again, дед явный популист, на геополитическое положение Америки, вообще, плевать хотел, не было ответа даже на обстрелы американских баз. И постоянно призывает печатать все больше долларов. Но и Байден хоть и обещает повышать налоги большим корпорациям, но хочет печатать 10 трюликов на инфраструктуру (довольно заезженная пластинка) и на раздачу нищим (а "нищие" там почти все из расчета меньше 100 тысяч (!) долларов в год дохода, как в том эпизоде из фильма, что бог подал сиротинушкам разные блюда, от которых стол ломится, да и фиг с ними, если б это было не за счет обычных простаков, которые отказывают себе в таких яствах и копят доллары, которые постоянно обесцениваются). Так что скорей у доллара есть шансы побарахтаться до выборов - тут могут на короткосроке нарисовать что угодно вплоть до последнего долларового пылесоса, поэтому будет турбулентность, во время которой надо не зевать и избавляться от фиатных денег, так как это может быть последний шанс не влететь как минимум в разы, а после выборов и взятки гладки, после выборов бакс традиционно падает в миру, а сейчас так и подавно. Еще и с пузырем на фондовом рынке что-то должно произойти и очень скоро, а если не дадут, то это будет стоить очень дорого - на удержание нужны будут десятки триллионов!
Такое ИМХО. Можете поправлять или дополнять (с американской политикой знаком только в общих чертах, не было особо времени за этим всем следить)