RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 00:47

  ЛОБ написав:мінімум п'ятниці - мінімум тижня $1.911,50

мериканська сесія закривається біля $1.937

за декілька місяців у мене сформувалася звичка йти на вихідні у захисному золоті

до завершення електоральних перегонів у США не зраджуватиму цій звичці.

Та да, но через неделю Джексон-Холл. Большие дядьки будут теревенить, и что они там натеревенят, чтоб обвести нас вокруг пальца, известно только им. Могут быть сюрпризы, так как для доллара запахло жареным, и они будут пытаться день простоять, да ночь продержаться, тем более перед выборами. А может, наоборот, захотят сделать Трампону пакость - черт их знает, он же на них наезжал когда-то, а там только бизнес. Да и перед этим ежегодным действом всегда на несколько дней рисуют позитив - нужна же хорошая мина при плохой игре. Так что тут больше вопросов чем ответов, а новые хаи скорей всего будут уже в начале сентября.
Да и после выборов не вижу позитива для доллара и негатива для золота, скорей наоборот. Ну, с Трампом все ясно - Make Gold Great Again, дед явный популист, на геополитическое положение Америки, вообще, плевать хотел, не было ответа даже на обстрелы американских баз. И постоянно призывает печатать все больше долларов. Но и Байден хоть и обещает повышать налоги большим корпорациям, но хочет печатать 10 трюликов на инфраструктуру (довольно заезженная пластинка) и на раздачу нищим (а "нищие" там почти все из расчета меньше 100 тысяч (!) долларов в год дохода, как в том эпизоде из фильма, что бог подал сиротинушкам разные блюда, от которых стол ломится, да и фиг с ними, если б это было не за счет обычных простаков, которые отказывают себе в таких яствах и копят доллары, которые постоянно обесцениваются). Так что скорей у доллара есть шансы побарахтаться до выборов - тут могут на короткосроке нарисовать что угодно вплоть до последнего долларового пылесоса, поэтому будет турбулентность, во время которой надо не зевать и избавляться от фиатных денег, так как это может быть последний шанс не влететь как минимум в разы, а после выборов и взятки гладки, после выборов бакс традиционно падает в миру, а сейчас так и подавно. Еще и с пузырем на фондовом рынке что-то должно произойти и очень скоро, а если не дадут, то это будет стоить очень дорого - на удержание нужны будут десятки триллионов!
Такое ИМХО. Можете поправлять или дополнять (с американской политикой знаком только в общих чертах, не было особо времени за этим всем следить)
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21686
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:33

hxbbgaf

дивуюсь вашій неперевершеній ніким іншим тут на гілочці здібності говорити про все одразу - не сказавши нічого по суті ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10543
З нами з: 14.12.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:02

  ЛОБ написав:hxbbgaf

дивуюсь вашій неперевершеній ніким іншим тут на гілочці здібності говорити про все одразу - не сказавши нічого по суті ))

Миллиардер ждет золото по $2500-$3000 за унцию после победы Байдена.
http://www.profinance.ru/news/2020/08/1 ... ktsij.html
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21686
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:17

XAU/USD + XPT/USD

Стабілізація цінової динаміки по Золоту нижче $150 від нещодавно досягнутих історичних максимумів біля $2.075 означає ніщо інше як тимчасовий перепочинок у висхідному тренді

як відомо, консолідація після здорової корекції супровожується накопиченням обсягів та перерозподілом позицій із слабких рук у сильні

25 Серпня за каландерем є сигналом про повернення повноцінної ринкової ліквідності після періоду літіх відпусток та традиційного затишшя у діловій та виробничій сфері, поглибленого ще й карантинними обмеженнями

готуймося до підвищення цінової волатильності та росту захисних драг металів

ЗОЛОТА + ПЛАТИНА на одному малюночку :

https://i.imgur.com/NUpJhTZ.png
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10543
З нами з: 14.12.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:48

  ЛОБ написав:готуймося до підвищення цінової волатильності та росту захисних драг металів

ЗОЛОТА + ПЛАТИНА на одному малюночку :

https://i.imgur.com/NUpJhTZ.png


Я так зрозумів, що золото ще рано продавати?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2076
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 295296297298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2167)
25.08.2020 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.