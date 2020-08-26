за декілька місяців у мене сформувалася звичка йти на вихідні у захисному золоті
до завершення електоральних перегонів у США не зраджуватиму цій звичці.
Та да, но через неделю Джексон-Холл. Большие дядьки будут теревенить, и что они там натеревенят, чтоб обвести нас вокруг пальца, известно только им. Могут быть сюрпризы, так как для доллара запахло жареным, и они будут пытаться день простоять, да ночь продержаться, тем более перед выборами. А может, наоборот, захотят сделать Трампону пакость - черт их знает, он же на них наезжал когда-то, а там только бизнес. Да и перед этим ежегодным действом всегда на несколько дней рисуют позитив - нужна же хорошая мина при плохой игре. Так что тут больше вопросов чем ответов, а новые хаи скорей всего будут уже в начале сентября. Да и после выборов не вижу позитива для доллара и негатива для золота, скорей наоборот. Ну, с Трампом все ясно - Make Gold Great Again, дед явный популист, на геополитическое положение Америки, вообще, плевать хотел, не было ответа даже на обстрелы американских баз. И постоянно призывает печатать все больше долларов. Но и Байден хоть и обещает повышать налоги большим корпорациям, но хочет печатать 10 трюликов на инфраструктуру (довольно заезженная пластинка) и на раздачу нищим (а "нищие" там почти все из расчета меньше 100 тысяч (!) долларов в год дохода, как в том эпизоде из фильма, что бог подал сиротинушкам разные блюда, от которых стол ломится, да и фиг с ними, если б это было не за счет обычных простаков, которые отказывают себе в таких яствах и копят доллары, которые постоянно обесцениваются). Так что скорей у доллара есть шансы побарахтаться до выборов - тут могут на короткосроке нарисовать что угодно вплоть до последнего долларового пылесоса, поэтому будет турбулентность, во время которой надо не зевать и избавляться от фиатных денег, так как это может быть последний шанс не влететь как минимум в разы, а после выборов и взятки гладки, после выборов бакс традиционно падает в миру, а сейчас так и подавно. Еще и с пузырем на фондовом рынке что-то должно произойти и очень скоро, а если не дадут, то это будет стоить очень дорого - на удержание нужны будут десятки триллионов! Такое ИМХО. Можете поправлять или дополнять (с американской политикой знаком только в общих чертах, не было особо времени за этим всем следить)
Стабілізація цінової динаміки по Золоту нижче $150 від нещодавно досягнутих історичних максимумів біля $2.075 означає ніщо інше як тимчасовий перепочинок у висхідному тренді
як відомо, консолідація після здорової корекції супровожується накопиченням обсягів та перерозподілом позицій із слабких рук у сильні
25 Серпня за каландерем є сигналом про повернення повноцінної ринкової ліквідності після періоду літіх відпусток та традиційного затишшя у діловій та виробничій сфері, поглибленого ще й карантинними обмеженнями
готуймося до підвищення цінової волатильності та росту захисних драг металів
ЛОБ написав:Стабілізація цінової динаміки по Золоту нижче $150 від нещодавно досягнутих історичних максимумів біля $2.075 означає ніщо інше як тимчасовий перепочинок у висхідному тренді
як відомо, консолідація після здорової корекції супровожується накопиченням обсягів та перерозподілом позицій із слабких рук у сильні
25 Серпня за каландерем є сигналом про повернення повноцінної ринкової ліквідності після періоду літіх відпусток та традиційного затишшя у діловій та виробничій сфері, поглибленого ще й карантинними обмеженнями
готуймося до підвищення цінової волатильності та росту захисних драг металів
Політика Контролю кривої % доходності принесе нестабільність - Natixis Central banks in OECD countries are explicitly (the case in Japan, probably soon in the US) or de facto (in the Eurozone) switching to a policy of controlling long-term interest rates, otherwise known as “yield curve control”. A clear consequence of this choice of yield curve control is financial instability: asset price bubbles, rising debt and high variability in asset prices, according to economists at Natixis.
“The slope of the yield curve no longer responds to its usual determinants. As long-term interest rates are controlled, they no longer react to changes in public debt or expected inflation.”
“The central bank’s money supply can no longer be controlled; it becomes endogenous. This is because central banks have to supply the quantity of money that is necessary, by buying bonds, to lower the long-term interest rate to the desired level.”
“Once inflation normalises after the COVID crisis as the economy gets going again, stocks are reduced and commodity prices rise, real long-term interest rates will be persistently negative, as nominal long-term interest rates will remain low.”
“Negative real long-term interest rates will lead to strong rises in equity valuation and real estate prices; there will also be a strong incentive to borrow.”
“In the event of a demand shock (positive or negative), it will no longer be corrected by a change in long-term interest rates, leading to high variability in asset prices and in GDP growth.”
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.