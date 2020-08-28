ЛОБ написав:голова ФРС США Дж Паувел сьогодні :
"Rates to Stay Ultra-low Even After Inflation Picks Up"
я особисто скромно додам, що ставки з великою імовірністю будуть порізані НИЖЧЕ 0% у випадку настання повноцінної тривалої рецесії та масштабного падіння фондових ринків
вбивча для Зеленого Змія реальність - та практично невідворотні перспективи продовження невпинного росту ЗОЛОТА.
Но тем не менее цену сбили. Когда мир не покрывает аппетитов раздавшихся заокеанских чуваков и речь заходит о все большем количестве триллионов с печатного станка, колбасить начинает всех, но итог мы знаем - манипулируй - не манипулируй, а бумага будет стремиться к цене бумаги.