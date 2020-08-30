RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:54

  ЛОБ написав:голова ФРС США Дж Паувел сьогодні :
"Rates to Stay Ultra-low Even After Inflation Picks Up"

я особисто скромно додам, що ставки з великою імовірністю будуть порізані НИЖЧЕ 0% у випадку настання повноцінної тривалої рецесії та масштабного падіння фондових ринків

вбивча для Зеленого Змія реальність - та практично невідворотні перспективи продовження невпинного росту ЗОЛОТА.


Но тем не менее цену сбили. Когда мир не покрывает аппетитов раздавшихся заокеанских чуваков и речь заходит о все большем количестве триллионов с печатного станка, колбасить начинает всех, но итог мы знаем - манипулируй - не манипулируй, а бумага будет стремиться к цене бумаги.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21694
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:32

Re: Золото XAU/USD

Золотце тихою сапою пішло вгору ...

Вчора треба було брати після промови Пауела...
change_pm
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 03.02.16
Подякував: 59 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:45

Rhodium price on track for new record as mine output plummets
The price of rhodium has been on a stomach-churning ride this year, rocketing from $6,050 an ounce at the start 2020 to a record high of $13,800 an ounce by March 10, only to plummet to $7,800 an ounce before the end of that month as covid-19 spread around the world.

https://www.mining.com/rhodium-price-on ... -plummets/
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10555
З нами з: 14.12.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 296297298299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16961)
30.08.2020 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.