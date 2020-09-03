ЛОБ написав:голова ФРС США Дж Паувел сьогодні : "Rates to Stay Ultra-low Even After Inflation Picks Up"
я особисто скромно додам, що ставки з великою імовірністю будуть порізані НИЖЧЕ 0% у випадку настання повноцінної тривалої рецесії та масштабного падіння фондових ринків
вбивча для Зеленого Змія реальність - та практично невідворотні перспективи продовження невпинного росту ЗОЛОТА.
Но тем не менее цену сбили. Когда мир не покрывает аппетитов раздавшихся заокеанских чуваков и речь заходит о все большем количестве триллионов с печатного станка, колбасить начинает всех, но итог мы знаем - манипулируй - не манипулируй, а бумага будет стремиться к цене бумаги.
Rhodium price on track for new record as mine output plummets
The price of rhodium has been on a stomach-churning ride this year, rocketing from $6,050 an ounce at the start 2020 to a record high of $13,800 an ounce by March 10, only to plummet to $7,800 an ounce before the end of that month as covid-19 spread around the world.
Following the advice of consultant Wilshire Associates, the Ohio Police & Fire Pension Fund - currently with $15.7B in AUM - will invest 5% of its assets in gold (XAUUSD:CUR). There's no move from other assets - instead the fund will take leverage up to 25% from 20%.
волатильність - це не впорядкований шум, на противагу їй тренд - впорядкована послідовність : маємо волатильність проти тренду
Думаете, не могут как предвыборный позитив 17хх нарисовать еще, а потом с декабря традиционно вверх?
Імхо, можуть намалювати 1600-1700 короткочасово, але дуже малоймовірно.
Весь хайп останіх місяців створили дрібні інвестори, великі навряд чи будуть різати свої позиції в золоті.
Тому якщо випаде шанс зайти нижче, БІГОМ
Так как раз позиция коммерческих игроков на шорт уже очень давно. Правда, скорей всего, шортят на деньги с печатного станка и особо не переживают за пролеты - им напечатают сколько надо. Главное лохов сбить с толку.