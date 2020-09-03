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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:54

  ЛОБ написав:голова ФРС США Дж Паувел сьогодні :
"Rates to Stay Ultra-low Even After Inflation Picks Up"

я особисто скромно додам, що ставки з великою імовірністю будуть порізані НИЖЧЕ 0% у випадку настання повноцінної тривалої рецесії та масштабного падіння фондових ринків

вбивча для Зеленого Змія реальність - та практично невідворотні перспективи продовження невпинного росту ЗОЛОТА.


Но тем не менее цену сбили. Когда мир не покрывает аппетитов раздавшихся заокеанских чуваков и речь заходит о все большем количестве триллионов с печатного станка, колбасить начинает всех, но итог мы знаем - манипулируй - не манипулируй, а бумага будет стремиться к цене бумаги.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:32

Re: Золото XAU/USD

Золотце тихою сапою пішло вгору ...

Вчора треба було брати після промови Пауела...
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:45

Rhodium price on track for new record as mine output plummets
The price of rhodium has been on a stomach-churning ride this year, rocketing from $6,050 an ounce at the start 2020 to a record high of $13,800 an ounce by March 10, only to plummet to $7,800 an ounce before the end of that month as covid-19 spread around the world.

https://www.mining.com/rhodium-price-on ... -plummets/
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:45

Re: Золото XAU/USD

Оце так новина!
XAUUSD:CUR : $16B Ohio Police & Fire pension fund buying gold

https://seekingalpha.com/news/3610101-1 ... ent=link-1

Following the advice of consultant Wilshire Associates, the Ohio Police & Fire Pension Fund - currently with $15.7B in AUM - will invest 5% of its assets in gold (XAUUSD:CUR). There's no move from other assets - instead the fund will take leverage up to 25% from 20%.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:10

change_pm
Так, це важлива новина з правильного ресурсу

звичайно, ця новина не пройшла не поміченою для тих золотих жучків, котрі слідкують за першоджерелами та фаховою аналітикою

ось що треба читати, а не компільований із запізненням шлак з перекладних россайтів
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:16

... як і те, що Родіум - сріблястий метал групи платиноїдів - лего може коштувати за $10.000
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:26

Re: Золото XAU/USD

оновлення дорожньої мапи для короткострокових гравців

XAU/USD, h1 : https://i.imgur.com/GmWGRUt.png

волатильність - це не впорядкований шум, на противагу їй тренд - впорядкована послідовність : маємо волатильність проти тренду
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:14

  ЛОБ написав:оновлення дорожньої мапи для короткострокових гравців

XAU/USD, h1 : https://i.imgur.com/GmWGRUt.png

волатильність - це не впорядкований шум, на противагу їй тренд - впорядкована послідовність : маємо волатильність проти тренду

Думаете, не могут как предвыборный позитив 17хх нарисовать еще, а потом с декабря традиционно вверх?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:36

  hxbbgaf написав:
  ЛОБ написав:оновлення дорожньої мапи для короткострокових гравців

XAU/USD, h1 : https://i.imgur.com/GmWGRUt.png

волатильність - це не впорядкований шум, на противагу їй тренд - впорядкована послідовність : маємо волатильність проти тренду

Думаете, не могут как предвыборный позитив 17хх нарисовать еще, а потом с декабря традиционно вверх?

Імхо, можуть намалювати 1600-1700 короткочасово, але дуже малоймовірно.

Весь хайп останіх місяців створили дрібні інвестори, великі навряд чи будуть різати свої позиції в золоті.

Тому якщо випаде шанс зайти нижче, БІГОМ :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:11

  change_pm написав:
  hxbbgaf написав:
  ЛОБ написав:оновлення дорожньої мапи для короткострокових гравців

XAU/USD, h1 : https://i.imgur.com/GmWGRUt.png

волатильність - це не впорядкований шум, на противагу їй тренд - впорядкована послідовність : маємо волатильність проти тренду

Думаете, не могут как предвыборный позитив 17хх нарисовать еще, а потом с декабря традиционно вверх?

Імхо, можуть намалювати 1600-1700 короткочасово, але дуже малоймовірно.

Весь хайп останіх місяців створили дрібні інвестори, великі навряд чи будуть різати свої позиції в золоті.

Тому якщо випаде шанс зайти нижче, БІГОМ :!:

Так как раз позиция коммерческих игроков на шорт уже очень давно. Правда, скорей всего, шортят на деньги с печатного станка и особо не переживают за пролеты - им напечатают сколько надо. Главное лохов сбить с толку.
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  #<1 ... 296297298299
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