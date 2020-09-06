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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:32
Re: Золото XAU/USD
Є варіант (читаю деяких трейдерів), що золото сходить на 16хх до листопада...
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:04
change_pm
вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей
як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : макро статистика, події, факти
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:10
Я похід золота на 16хх (можливий) розглядаю, як можливість взяти золота побільше + акції зодотодобуваючих компаній ))))
зі. пенендзи приготував ....
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