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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:32
Є варіант (читаю деяких трейдерів), що золото сходить на 16хх до листопада...
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change_pm
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:04
change_pm
вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей
як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : макро статистика, події, факти
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:10
ЛОБ написав:change_pm
вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей
як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : статистика, події, факти
Я похід золота на 16хх (можливий) розглядаю, як можливість взяти золота побільше + акції зодотодобуваючих компаній ))))
зі. пенендзи приготував ....
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change_pm
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:34
change_pm написав: ЛОБ написав:change_pm
вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей
як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : статистика, події, факти
Я похід золота на 16хх (можливий) розглядаю, як можливість взяти золота побільше + акції зодотодобуваючих компаній ))))
зі. пенендзи приготував ....
Можно и облызня спиймать.
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