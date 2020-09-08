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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:32

Re: Золото XAU/USD

Є варіант (читаю деяких трейдерів), що золото сходить на 16хх до листопада...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:04

change_pm
вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей

як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : макро статистика, події, факти
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:10

  ЛОБ написав:change_pm
вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей

як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : статистика, події, факти

Я похід золота на 16хх (можливий) розглядаю, як можливість взяти золота побільше + акції зодотодобуваючих компаній ))))

зі. пенендзи приготував ....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:34

  change_pm написав:
  ЛОБ написав:change_pm
вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей

як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : статистика, події, факти

Я похід золота на 16хх (можливий) розглядаю, як можливість взяти золота побільше + акції зодотодобуваючих компаній ))))

зі. пенендзи приготував ....

Можно и облызня спиймать.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:39

  ЛОБ Додано: Сер 15 лип, 2020 22:34 написав:Раніше я думав, що лонг фондових індексів та акцій добре хеджується купівлею Золота, то зараз дійсно (тимчасово ?) золото росте ... разом із стоками :

https://i.imgur.com/oDTXxiQ.png

їхня взаємна динаміка з кінця 2019 року повністю підтверджує цю тезу

саме тому короткий продаж SPY (або дорожчого S&P500) є адекватним хеджем на довгі позиції у драгах :idea:

момент істини - золото та фонда мають розійтися у протилежні сторони :

https://i.imgur.com/n7kMO9r.png

й надовго. а черговий викуп діпів у акціях закінчиться вимушеними довгостроковими інвестиціями із сумнівним майбутнім.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Вів 08 вер, 2020 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:44

ЛОБ
А я чекаю, щоб платина вистреліла! :)

Нажаль, поки ринкових умов на це небагато...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:50

change_pm

не переймайтеся, насолоджуймося краще бабиним літом. та оксамитовим сезоном ))
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ЛОБ
 
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