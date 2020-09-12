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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:32
Re: Золото XAU/USD
Є варіант (читаю деяких трейдерів), що золото сходить на 16хх до листопада...
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:04
change_pm
вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей
як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : макро статистика, події, факти
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:10
Я похід золота на 16хх (можливий) розглядаю, як можливість взяти золота побільше + акції зодотодобуваючих компаній ))))
зі. пенендзи приготував ....
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:34
Можно и облызня спиймать.
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:39
момент істини - золото та фонда мають розійтися у протилежні сторони :
й надовго. а черговий викуп діпів у акціях закінчиться вимушеними довгостроковими інвестиціями із сумнівним майбутнім.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Вів 08 вер, 2020 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:44
ЛОБ
А я чекаю, щоб платина вистреліла!
Нажаль, поки ринкових умов на це небагато...
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:50
change_pm
не переймайтеся, насолоджуймося краще бабиним літом. та оксамитовим сезоном ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:17
перші ознаки розходження прямого взаємозв'язку захисного за сутністю Золота та ризикових Фондових Індексів надійшли якраз учора : XAU пішло доверху, а S&P500 - донизу
ця штучна та конфліктна за своєю природою кореляція з одночасним ростом активів Risk-OFF & Risk-ON напрацювала у спекулянтів згубну звичку продавати Золото на падінні стоків
правильно має бути : продаж індексів з акціями та купівля драг металів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:37
Кредитна (фіксована) % ставка за 30-ти річними іпотечними кредитами в США на історичному рекордному Мінімумі у 2,86% річних !
30-Year Fixed Rate Mortgage Average in the United States :
першопричина цьому - присутність Федреезерву на борговому ринку як покупця останньої інстанції, що спотворює глобальні грошові ринки, занижчуючи % ставки за не адекватних ризиків, які кредиторам (комерційним банкам) навіть не можливо оцінити
криза дефолтів за іпотечними кредитами, що спричина Глобальну Фінансову Кризу 2008, стає цілковитою реальністю на межі фарсу - ми вже це проходили !!! ???
навіть прискорення інфляції не змусить ФРС хоч трошки підняти ставки, аби не завалити картяний будиночок житлової та комерційної нерухомості США.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Нед 13 вер, 2020 14:08
Ole S Hansen
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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