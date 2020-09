Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

Додано: Пон 07 вер, 2020 11:32 Re: Золото XAU/USD Є варіант (читаю деяких трейдерів), що золото сходить на 16хх до листопада...

вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей



вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей

як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : макро статистика, події, факти

вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей



як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : статистика, події, факти вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідейяк хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : статистика, події, факти

Я похід золота на 16хх (можливий) розглядаю, як можливість взяти золота побільше + акції зодотодобуваючих компаній ))))

зі. пенендзи приготував ....



Додано: Пон 07 вер, 2020 15:34

вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідей



як хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : статистика, події, факти вас не повинно турбувати хто що говорить із аналітиків, а тим більше просто трейдерів. це шкідливо для ваших інвестиційних ідейяк хижак-шпекулянт споживайте тільки "сире" м'ясо : статистика, події, факти

Я похід золота на 16хх (можливий) розглядаю, як можливість взяти золота побільше + акції зодотодобуваючих компаній ))))



зі. пенендзи приготував .... Я похід золота на 16хх (можливий) розглядаю, як можливість взяти золота побільше + акції зодотодобуваючих компаній ))))зі. пенендзи приготував ....

Додано: Вів 08 вер, 2020 17:39
Можно и облызня спиймать.



https://i.imgur.com/oDTXxiQ.png



їхня взаємна динаміка з кінця 2019 року повністю підтверджує цю тезу



Додано: Сер 15 лип, 2020 22:34
Раніше я думав, що лонг фондових індексів та акцій добре хеджується купівлею Золота, то зараз дійсно (тимчасово ?) золото росте ... разом із стоками :

https://i.imgur.com/oDTXxiQ.png

їхня взаємна динаміка з кінця 2019 року повністю підтверджує цю тезу

саме тому короткий продаж SPY (або дорожчого S&P500) є адекватним хеджем на довгі позиції у драгах

момент істини - золото та фонда мають розійтися у протилежні сторони :



https://i.imgur.com/n7kMO9r.png



Додано: Вів 08 вер, 2020 21:49
момент істини - золото та фонда мають розійтися у протилежні сторони :

https://i.imgur.com/n7kMO9r.png

й надовго. а черговий викуп діпів у акціях закінчиться вимушеними довгостроковими інвестиціями із сумнівним майбутнім.

А я чекаю, щоб платина вистреліла!



Нажаль, поки ринкових умов на це небагато... А я чекаю, щоб платина вистреліла!Нажаль, поки ринкових умов на це небагато... change_pm Повідомлень: 2165 З нами з: 03.02.16 Подякував: 62 раз. Подякували: 491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 вер, 2020 21:50 change_pm



Додано: Вів 08 вер, 2020 21:50
не переймайтеся, насолоджуймося краще бабиним літом. та оксамитовим сезоном ))



ця штучна та конфліктна за своєю природою кореляція з одночасним ростом активів Risk-OFF & Risk-ON напрацювала у спекулянтів згубну звичку продавати Золото на падінні стоків



правильно має бути : продаж індексів з акціями та купівля драг металів.



30-Year Fixed Rate Mortgage Average in the United States :



https://i.imgur.com/QnOSgiy.png (малюночок)



https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=NUh



першопричина цьому - присутність Федреезерву на борговому ринку як покупця останньої інстанції, що спотворює глобальні грошові ринки, занижчуючи % ставки за не адекватних ризиків, які кредиторам (комерційним банкам) навіть не можливо оцінити



криза дефолтів за іпотечними кредитами, що спричина Глобальну Фінансову Кризу 2008, стає цілковитою реальністю на межі фарсу - ми вже це проходили !!! ???



Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:37
Кредитна (фіксована) % ставка за 30-ти річними іпотечними кредитами в США на історичному рекордному Мінімумі у 2,86% річних !

30-Year Fixed Rate Mortgage Average in the United States :

https://i.imgur.com/QnOSgiy.png (малюночок)

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=NUh

першопричина цьому - присутність Федреезерву на борговому ринку як покупця останньої інстанції, що спотворює глобальні грошові ринки, занижчуючи % ставки за не адекватних ризиків, які кредиторам (комерційним банкам) навіть не можливо оцінити

криза дефолтів за іпотечними кредитами, що спричина Глобальну Фінансову Кризу 2008, стає цілковитою реальністю на межі фарсу - ми вже це проходили !!! ???

навіть прискорення інфляції не змусить ФРС хоч трошки підняти ставки, аби не завалити картяний будиночок житлової та комерційної нерухомості США.

Додано: Нед 13 вер, 2020 14:08
Ole S Hansen

COT on #gold (+2%) #silver (-5%) and #copper (-1%) in wk to Sept 8 saw only small changes despite stock market weakness and the stronger $USD. Most noticeable change was the 41% reduction in the #platinum long.

https://twitter.com/Ole_S_Hansen/status ... 28/photo/1

