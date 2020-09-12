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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:24

Gold Price Analysis: XAU free-fall to 1,750 seems inevitable
John Isige | 52 minutes ago

Gold Price Prediction: XAU on the cusp of a triangle breakout to 2,000
John Isige | Sep 12, 09:28 GMT

автор зробив 180-градусний переворот у повітрі але залишився у стійці на голові ))
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