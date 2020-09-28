Є думка, що після вакцинування потреба в віділеному максимально знизиться
Ну, а далі все інше за зниженням потреб підтягнеться...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 вер, 2020 12:05
Є думка, що після вакцинування потреба в віділеному максимально знизиться
Ну, а далі все інше за зниженням потреб підтягнеться...
Додано: Суб 26 вер, 2020 12:07
Я тут накнопав свої думки і питання Інвестуємо в нерухомість закордоном зайдіть подивіться, може брєд, а може десь і ні.
По виділеному, згадайте фільм Матриця. Поки ще у нас не так, але може бути схоже через деякий час...
Залежить від того, яка саме причина зачинила нас по домівкам і зменшила кількість свобод. В вірус, як причину я не вірю. Імхо, це тільки трігер.
Додано: Нед 27 вер, 2020 14:47
change_pm
особисто для мене операції з нерухомістю виявилися ризикованішими ніж торгівля на форексі : практично усі свої гроші я заробив на валютному ринку (щоправда торгуючи ще й USD/UAH), а втрачав на нерухомості
нерухомість - "повільний" інерційний та циклічний актив для вільного двогострокового капіталу з невисокою доходністю, далекий від статусу safe haven з перманентними ризиками переоцінки
мене більше приваблює активне інвестування на фондових ринках та у дорогоцінні метали
з 2014 року я бикував по фонді, а з кінця 2019-го перейшов на драги
це забезпечує мобільність капіталу.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Нед 27 вер, 2020 16:37
USD vs Gold
основний фактор продовження росту ринкової ціни ЗОЛОТА на найближчі 3-5 років - це перетоки капіталу із державних та корпоративних облігацій в умовах нульових % базових ставок та підвищення економічних ризиків
зазвичай будь який інвестиційний портфель передбачає розподіл 70%/30% між акціями та облігаціями - частка облігацій може коливатися від 25% до 40% в залежності від ступеня надійності портфелю та консерватизму інвестора
так ось, в умовах штучного зниження % ставок доходності державних облігацій фактично до нульових значень - від Японії, 19 країн Єврозони до США - консервативні довгострокові інвестори мають зробити досить легкий вибір поміж бондами та золотом
американські бонди майже зрівнялися із золотом і відтепер обидва класи активів мають номінальну доходність 0% або близьку до нуля
2-х річки США 0,13% річних, 5-ти річки 0,27%, 10-ти річки 0,66%
проте, на рості споживчої інфляції довгострокові облігації можуть суттєво впасти у ціні від росту ринкових % ставок, гаратовано приносячи інвесторам головний біль та збитки
очевидно, багато хто переймається й перспективами знецінення долярових активів через погіршення урсових перспектив саме доляра США
саме тому ніяких інших розумних та надійних альтернатив ЗОЛОТУ - що перевірені часом та досвідом десятків поколінь - просто не існує.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:29
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:31
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:48
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:08
щодо Платини (XPT/USD)
Платина сходила було на -$150 нижче 24/09
поки що пасажирів катають по летовищу, або хтось із віпів попросив пілотів повернутися до duty-free бо забув докупити щось ціннеє ))
за пару днів відіграли +50
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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