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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 12:05

  greenozon написав:
  hxbbgaf написав:Надо кушать, надо одеваться, надо, извините, тр..хаться, надо и золотую цепуру повесить

нічого цього не нада, або в дуже малій мірі

а так да, каждой тварє по парє

Є думка, що після вакцинування потреба в віділеному максимально знизиться :)
Ну, а далі все інше за зниженням потреб підтягнеться...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 12:07

  ЛОБ написав:change_pm

спробуйте сформулювати нові галузі чи сектори цієї віруальної економіки
яку саме нову споживчу цінність/вартість вони створюють ? хто і чому за це заплатить

у мене є своє цілком критичне бачення цієї теми, бо я залишаюсь прихильником реальної економіки та старої школи економістів

небачена за усю економічну історію кредитна експансія викликала багато ілюзій : у споживачів, роздрібних інвесторів - державних чиновників, офіційних економістів-монетарщиків - про винахід "вічного двигуна" економічного зростання та добробуту

віртуальний друкарський верстат не може стати таким двигуном
насправді це потужна смертельна термоядерна бомба

зухвало необережне поводження із вибухівкою завжди закінчується летальним кінцем, а невідворотня глибока економічна криза розчистить справжню реальність від оманної віртуальності.

Я тут накнопав свої думки і питання Інвестуємо в нерухомість закордоном зайдіть подивіться, може брєд, а може десь і ні.

По виділеному, згадайте фільм Матриця. Поки ще у нас не так, але може бути схоже через деякий час...
Залежить від того, яка саме причина зачинила нас по домівкам і зменшила кількість свобод. В вірус, як причину я не вірю. Імхо, це тільки трігер.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 14:47

change_pm
особисто для мене операції з нерухомістю виявилися ризикованішими ніж торгівля на форексі : практично усі свої гроші я заробив на валютному ринку (щоправда торгуючи ще й USD/UAH), а втрачав на нерухомості

нерухомість - "повільний" інерційний та циклічний актив для вільного двогострокового капіталу з невисокою доходністю, далекий від статусу safe haven з перманентними ризиками переоцінки

мене більше приваблює активне інвестування на фондових ринках та у дорогоцінні метали

з 2014 року я бикував по фонді, а з кінця 2019-го перейшов на драги

це забезпечує мобільність капіталу.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 16:37

USD vs Gold

основний фактор продовження росту ринкової ціни ЗОЛОТА на найближчі 3-5 років - це перетоки капіталу із державних та корпоративних облігацій в умовах нульових % базових ставок та підвищення економічних ризиків

зазвичай будь який інвестиційний портфель передбачає розподіл 70%/30% між акціями та облігаціями - частка облігацій може коливатися від 25% до 40% в залежності від ступеня надійності портфелю та консерватизму інвестора

так ось, в умовах штучного зниження % ставок доходності державних облігацій фактично до нульових значень - від Японії, 19 країн Єврозони до США - консервативні довгострокові інвестори мають зробити досить легкий вибір поміж бондами та золотом

американські бонди майже зрівнялися із золотом і відтепер обидва класи активів мають номінальну доходність 0% або близьку до нуля

2-х річки США 0,13% річних, 5-ти річки 0,27%, 10-ти річки 0,66%

проте, на рості споживчої інфляції довгострокові облігації можуть суттєво впасти у ціні від росту ринкових % ставок, гаратовано приносячи інвесторам головний біль та збитки

очевидно, багато хто переймається й перспективами знецінення долярових активів через погіршення урсових перспектив саме доляра США

саме тому ніяких інших розумних та надійних альтернатив ЗОЛОТУ - що перевірені часом та досвідом десятків поколінь - просто не існує.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:29

  ЛОБ написав:саме тому ніяких інших розумних та надійних альтернатив ЗОЛОТУ - що перевірені часом та досвідом десятків поколінь - просто не існує.

А как же платина?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:31

  hxbbgaf написав:А как же платина?

очень редкий металл
практически банки его не продают и не покупают
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:48

  uaprofi написав:
  hxbbgaf написав:А как же платина?

очень редкий металл
практически банки его не продают и не покупают

Да, 1 банк только. Кстати, в пятницу прилично снизил цену продажи. Похоже, время менять золото на платину.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:08

щодо Платини (XPT/USD)

  ЛОБ Додано: Вів 15 вер, 2020 21:14 написав:XPT/USD на тижневих інтервалах з 1997 року :

https://i.imgur.com/l96XqnH.png

потихеньку викотилися на злітну смугу.

Платина сходила було на -$150 нижче 24/09

поки що пасажирів катають по летовищу, або хтось із віпів попросив пілотів повернутися до duty-free бо забув докупити щось ціннеє ))

за пару днів відіграли +50
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:56

***Fed President John Williams: Fed will purposely overshoort 2% inflation target
***Fed's Williams: Not concerned about the dollar losing it's very important status

do not fight the FED (?)
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