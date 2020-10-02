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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 301302303304
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:00

Или под конец китайских выходных начнется движ? Без китайцев легко держать цену.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 301302303304
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