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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 жов, 2020 11:00
Или под конец китайских выходных начнется движ? Без китайцев легко держать цену.
Додано: Нед 04 жов, 2020 10:58
Трамп из больницы призывает печатать больше долларов. Что еще может быть более бычьим для золота?
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:24
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:53
Сказали же, цель - больше 2%. Значит, будут печатать. Рост идет на ожиданиях, когда разгонят инфляцию, уже поздно покупать. Да и основная инфляция будет после вируса. Когда все сидят по домам, покупают немного.
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