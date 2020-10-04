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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 301302303304
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:00

Или под конец китайских выходных начнется движ? Без китайцев легко держать цену.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:58

Трамп из больницы призывает печатать больше долларов. Что еще может быть более бычьим для золота?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:24

  hxbbgaf написав:Трамп из больницы призывает печатать больше долларов. Что еще может быть более бычьим для золота?

Золото має шанси знову сходити на 1850 до кінця тижня ....

Друкуй чи не друкуй, поки інфляція мала, очікування інфляції негативні - не буде золото рости :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:53

  change_pm написав:
  hxbbgaf написав:Трамп из больницы призывает печатать больше долларов. Что еще может быть более бычьим для золота?

Золото має шанси знову сходити на 1850 до кінця тижня ....

Друкуй чи не друкуй, поки інфляція мала, очікування інфляції негативні - не буде золото рости :)

Сказали же, цель - больше 2%. Значит, будут печатать. Рост идет на ожиданиях, когда разгонят инфляцию, уже поздно покупать. Да и основная инфляция будет после вируса. Когда все сидят по домам, покупают немного.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:22

Манипуляция на время китайских выходных. Специально затягивают стимулы на это время, нужные дяди сейчас сливают бакс перед следующим раундом печатания. Еще и вакцину опять обещают. По-моему, эта вакцина превращается в такую же морковку, как и торговая сделка между Китаем и США.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 20:16

XAU/USD at $4,800

довгострокивй прогноз ціни на Золото Incrementum AG :

Valuation model shows a gold price of USD 4,800 at the end of this decade, even with conservative calibration

https://i.imgur.com/QIyhpac.jpg

Should money supply growth develop in a similar inflationary manner to that of the 1970s, a gold price of USD 8,900 is conceivable by 2030

https://www.incrementum.li/en/journal/c ... port-2020/
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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