hxbbgaf написав:Трамп из больницы призывает печатать больше долларов. Что еще может быть более бычьим для золота?
Золото має шанси знову сходити на 1850 до кінця тижня ....
Друкуй чи не друкуй, поки інфляція мала, очікування інфляції негативні - не буде золото рости
Сказали же, цель - больше 2%. Значит, будут печатать. Рост идет на ожиданиях, когда разгонят инфляцию, уже поздно покупать. Да и основная инфляция будет после вируса. Когда все сидят по домам, покупают немного.
Манипуляция на время китайских выходных. Специально затягивают стимулы на это время, нужные дяди сейчас сливают бакс перед следующим раундом печатания. Еще и вакцину опять обещают. По-моему, эта вакцина превращается в такую же морковку, как и торговая сделка между Китаем и США.