#<1 ... 301302303304 Додано: Суб 03 жов, 2020 11:00 Или под конец китайских выходных начнется движ? Без китайцев легко держать цену. hxbbgaf Повідомлень: 21818 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1587 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 10:58 Трамп из больницы призывает печатать больше долларов. Что еще может быть более бычьим для золота? hxbbgaf Повідомлень: 21818 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1587 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 11:24 hxbbgaf написав: Трамп из больницы призывает печатать больше долларов. Что еще может быть более бычьим для золота?

Золото має шанси знову сходити на 1850 до кінця тижня ....



Додано: Нед 04 жов, 2020 11:53 change_pm написав: hxbbgaf написав: Трамп из больницы призывает печатать больше долларов. Что еще может быть более бычьим для золота?

Золото має шанси знову сходити на 1850 до кінця тижня ....

Друкуй чи не друкуй, поки інфляція мала, очікування інфляції негативні - не буде золото рости

Сказали же, цель - больше 2%. Значит, будут печатать. Рост идет на ожиданиях, когда разгонят инфляцию, уже поздно покупать. Да и основная инфляция будет после вируса. Когда все сидят по домам, покупают немного.

Золото має шанси знову сходити на 1850 до кінця тижня ....



Друкуй чи не друкуй, поки інфляція мала, очікування інфляції негативні - не буде золото рости Золото має шанси знову сходити на 1850 до кінця тижня ....Друкуй чи не друкуй, поки інфляція мала, очікування інфляції негативні - не буде золото рости

Додано: Пон 05 жов, 2020 10:22 Манипуляция на время китайских выходных. Специально затягивают стимулы на это время, нужные дяди сейчас сливают бакс перед следующим раундом печатания. Еще и вакцину опять обещают. По-моему, эта вакцина превращается в такую же морковку, как и торговая сделка между Китаем и США. hxbbgaf Повідомлень: 21818 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1587 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 жов, 2020 20:16 XAU/USD at $4,800

Valuation model shows a gold price of USD 4,800 at the end of this decade, even with conservative calibration



Valuation model shows a gold price of USD 4,800 at the end of this decade, even with conservative calibration



https://i.imgur.com/QIyhpac.jpg



Should money supply growth develop in a similar inflationary manner to that of the 1970s, a gold price of USD 8,900 is conceivable by 2030



Should money supply growth develop in a similar inflationary manner to that of the 1970s, a gold price of USD 8,900 is conceivable by 2030

https://www.incrementum.li/en/journal/c ... port-2020/ довгострокивй прогноз ціни на Золото Incrementum AG



https://i.imgur.com/Cdx8Bsw.jpg



Додано: Вів 06 жов, 2020 14:50 Purchasing Power of Main Currencies Valued in Gold (log) since 1971 :

https://i.imgur.com/Cdx8Bsw.jpg

купівельна спроможність усіх паперових валют-мажорів набижається до НУЛЯ



https://i.imgur.com/Emfl0m7.jpg



середні річні темпи росту цін на Золото +10 % - і це з урахуваням років падінь



