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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 жов, 2020 11:00
Или под конец китайских выходных начнется движ? Без китайцев легко держать цену.
Додано: Нед 04 жов, 2020 10:58
Трамп из больницы призывает печатать больше долларов. Что еще может быть более бычьим для золота?
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:24
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:53
Сказали же, цель - больше 2%. Значит, будут печатать. Рост идет на ожиданиях, когда разгонят инфляцию, уже поздно покупать. Да и основная инфляция будет после вируса. Когда все сидят по домам, покупают немного.
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:22
Манипуляция на время китайских выходных. Специально затягивают стимулы на это время, нужные дяди сейчас сливают бакс перед следующим раундом печатания. Еще и вакцину опять обещают. По-моему, эта вакцина превращается в такую же морковку, как и торговая сделка между Китаем и США.
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:16
XAU/USD at $4,800
довгострокивй прогноз ціни на Золото Incrementum AG :
Valuation model shows a gold price of USD 4,800 at the end of this decade, even with conservative calibration
Should money supply growth develop in a similar inflationary manner to that of the 1970s, a gold price of USD 8,900 is conceivable by 2030
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:50
Purchasing Power of Main Currencies Valued in Gold (log) since 1971 :
купівельна спроможність усіх паперових валют-мажорів набижається до НУЛЯ
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:04
Gold Price Performance in Major Currencies since 2000 :
середні річні темпи росту цін на Золото +10 % - і це з урахуваням років падінь
не має значення у якій паперовій валюті ви маєете заощадження - у USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, CNY (юанях) чи INR (рупіях)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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