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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 302303304305
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:16

Я думаю, к тому же, главной целью трамповского твита было не дать золоту пробить верхнюю границу нисходящего канала последних 2 месяцев и оттянуть это событие. Оно как раз перед этим к ней подошло. Еще и во время длинных китайских выходных - очень удобный момент. Большие дяди не успели откупиться!
Думающие люди, конечно, понимают, что все эти свечи и каналы - это псевдотеория и чепуха, но для развода замороченных трейдунов, которые целыми днями сидят и играют, уставившись в свои гаджеты, самое то.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:54

The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:50

Тем временем фонда уже выше чем до трамповского твита. То есть подтверждают, что вся клоунада была направлена на сбивание золота для откупа большими дядями, пока закрыты китайцы.
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