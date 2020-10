Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 302303304305 Додано: Сер 07 жов, 2020 12:16 Я думаю, к тому же, главной целью трамповского твита было не дать золоту пробить верхнюю границу нисходящего канала последних 2 месяцев и оттянуть это событие. Оно как раз перед этим к ней подошло. Еще и во время длинных китайских выходных - очень удобный момент. Большие дяди не успели откупиться!

Додано: Сер 07 жов, 2020 18:54 The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus

Додано: Сер 07 жов, 2020 21:50 Тем временем фонда уже выше чем до трамповского твита. То есть подтверждают, что вся клоунада была направлена на сбивание золота для откупа большими дядями, пока закрыты китайцы.

Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:05 "Well I shut down talks two days ago because they weren't working out. Now they are starting to work out, we're starting to have some very productive talks," Trump said in an interview on Fox Business Network.

Чувак просто играет на бирже! Да и никуда им без стимулов уже не деться.

https://www.washingtonpost.com/business ... -stimulus/

Чувак просто играет на бирже! Да и никуда им без стимулов уже не деться.

https://www.washingtonpost.com/business ... -stimulus/

Фонда уже переоценена, деньги будут превращаться в бумагу, тарьте золото и серебро, чтоб не кусать локти и не страдать мучительно за бесцельно протраченные американцами ваши сбережения! Чувак просто играет на бирже! Да и никуда им без стимулов уже не деться.Фонда уже переоценена, деньги будут превращаться в бумагу, тарьте золото и серебро, чтоб не кусать локти и не страдать мучительно за бесцельно протраченные американцами ваши сбережения!

Додано: Пон 12 жов, 2020 20:02



https://i.imgur.com/u2HwRxp.png



схильний продовжувати набирати позиції у Золоті та Платині (25% на 75%)

одночасно закриваючи будь які інші позиції, зокрема по валютному ринку



XAU/USD на 4-х годинних інтервалах :схильний продовжувати набирати позиції у Золоті та Платині (25% на 75%)одночасно закриваючи будь які інші позиції, зокрема по валютному ринкуяк на мене частка валютних заощаджень у консервативному портфелі інвестора також має скорочуватися до мінімуму на користь захисних драгметалів



І одночасно показати офіційну інфляцію... якою поки ні в одній з розвинутих економік і не пахне...





https://finance.yahoo.com/quote/GC=F?p=GC=F



зі. Звичайно можна казати про те, що голд - це інвестиції на десятиріччя...

Імха, але голду треба хоча б сюди сходити (1800), що можна було про подальший ріст говорити...І одночасно показати офіційну інфляцію... якою поки ні в одній з розвинутих економік і не пахне...зі. Звичайно можна казати про те, що голд - це інвестиції на десятиріччя...Але! читачі і дописувачі точно певні, що десятиріччя у нас ( у вас) є



І одночасно показати офіційну інфляцію... якою поки ні в одній з розвинутих економік і не пахне...





https://finance.yahoo.com/quote/GC=F?p=GC=F



зі. Звичайно можна казати про те, що голд - це інвестиції на десятиріччя...

Але! читачі і дописувачі точно певні, що десятиріччя у нас ( у вас) є Імха, але голду треба хоча б сюди сходити (1800), що можна було про подальший ріст говорити...І одночасно показати офіційну інфляцію... якою поки ні в одній з розвинутих економік і не пахне...зі. Звичайно можна казати про те, що голд - це інвестиції на десятиріччя...Але! читачі і дописувачі точно певні, що десятиріччя у нас ( у вас) є

График какой-то манипулятивный. Откуда идут линии, непонятно, нижняя граница гораздо выше - не на 1800, а на 1885 скорее, да и вообще, чепуха все это, для зацикленных очкариков с узким кругозором, которые научились только практиковать бессмысленную геометрию на графике (главное верить), забывая смотреть на динамику роста денежной массы, гос. долга, торговый и бюджетный дефицит, геополитическую ситуацию и политическую ситуацию в США и т.д. А там все не торт, еще и вирус.

