Я думаю, к тому же, главной целью трамповского твита было не дать золоту пробить верхнюю границу нисходящего канала последних 2 месяцев и оттянуть это событие. Оно как раз перед этим к ней подошло. Еще и во время длинных китайских выходных - очень удобный момент. Большие дяди не успели откупиться! Думающие люди, конечно, понимают, что все эти свечи и каналы - это псевдотеория и чепуха, но для развода замороченных трейдунов, которые целыми днями сидят и играют, уставившись в свои гаджеты, самое то.
“Well I shut down talks two days ago because they weren’t working out. Now they are starting to work out, we’re starting to have some very productive talks,” Trump said in an interview on Fox Business Network.
Чувак просто играет на бирже! Да и никуда им без стимулов уже не деться. https://www.washingtonpost.com/business ... -stimulus/ Фонда уже переоценена, деньги будут превращаться в бумагу, тарьте золото и серебро, чтоб не кусать локти и не страдать мучительно за бесцельно протраченные американцами ваши сбережения!
зі. Звичайно можна казати про те, що голд - це інвестиції на десятиріччя... Але! читачі і дописувачі точно певні, що десятиріччя у нас ( у вас) є
График какой-то манипулятивный. Откуда идут линии, непонятно, нижняя граница гораздо выше - не на 1800, а на 1885 скорее, да и вообще, чепуха все это, для зацикленных очкариков с узким кругозором, которые научились только практиковать бессмысленную геометрию на графике (главное верить), забывая смотреть на динамику роста денежной массы, гос. долга, торговый и бюджетный дефицит, геополитическую ситуацию и политическую ситуацию в США и т.д. А там все не торт, еще и вирус. Так вам и покажут ту инфляцию, разве что задним числом, когда вы уже будете кусать локти и обклеивать туалеты. З.Ы. Ожидаю крах фондового рынка в ноябре, когда трампон будет или хромой уткой и начнет бузить, или, по крайней мере, ему уже не надо будет держать всеми силами этот переоцененный в разы и десятки раз мегапузырь, он, наверняка, сольет все свои вложения в него до выборов.Деньги при этом печатать все равно придется, потому что безработные негры сотрут в порошок, а жизнь всем дорога. Плюс бабки, которые успеют высвободиться от слива фонды. Плюс рефинансировать гигантский долг и покрывать торговый и рекордный бюджетный дефицит. Денежный потоп удвоится и утроится и золото улетит минимум на несколько десятков процентов, а то и в разы.
ажніяк не натякаю на можливе зниження Золота після електоральних перегонів, до того ж не залежно від кінцевого номінального "переможця" - навіть за перемоги демократа Байдена
у цьому випадку ситуація може ще більше загостритися : ультра-праві прихильники Трампа можуть спробувати вийти на вулиці міст із зброєю у руках та захитити як ім здається свій єдиний правильний вибір від посягань ворогів та змовників
тому можливе різке зниження захисного Золота чи Платини на передвиборчій волатильності варто сприймати як подарунок долі аби додавати на купівлю у довжину
США не в змозі вирішити накопичені суспільно-політичні проблеми цивілізованим шляхом щонайменше без значних економічних втрат
як не дивно, але я вбачаю деякі гротескні паралелі поміж Україною 2010-14 та США 2016-20 років - між Януковичем та Трампом - як загалом між Майданом та Анти-майданом
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