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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 302303304305
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:16

Я думаю, к тому же, главной целью трамповского твита было не дать золоту пробить верхнюю границу нисходящего канала последних 2 месяцев и оттянуть это событие. Оно как раз перед этим к ней подошло. Еще и во время длинных китайских выходных - очень удобный момент. Большие дяди не успели откупиться!
Думающие люди, конечно, понимают, что все эти свечи и каналы - это псевдотеория и чепуха, но для развода замороченных трейдунов, которые целыми днями сидят и играют, уставившись в свои гаджеты, самое то.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:54

The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:50

Тем временем фонда уже выше чем до трамповского твита. То есть подтверждают, что вся клоунада была направлена на сбивание золота для откупа большими дядями, пока закрыты китайцы.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:05

“Well I shut down talks two days ago because they weren’t working out. Now they are starting to work out, we’re starting to have some very productive talks,” Trump said in an interview on Fox Business Network.

Чувак просто играет на бирже! Да и никуда им без стимулов уже не деться.
https://www.washingtonpost.com/business ... -stimulus/
Фонда уже переоценена, деньги будут превращаться в бумагу, тарьте золото и серебро, чтоб не кусать локти и не страдать мучительно за бесцельно протраченные американцами ваши сбережения!
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 20:02

XAU/USD на 4-х годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/u2HwRxp.png

схильний продовжувати набирати позиції у Золоті та Платині (25% на 75%)
одночасно закриваючи будь які інші позиції, зокрема по валютному ринку

як на мене частка валютних заощаджень у консервативному портфелі інвестора також має скорочуватися до мінімуму на користь захисних драгметалів
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:05

Імха, але голду треба хоча б сюди сходити (1800), що можна було про подальший ріст говорити...

І одночасно показати офіційну інфляцію... якою поки ні в одній з розвинутих економік і не пахне...

Зображення
https://finance.yahoo.com/quote/GC=F?p=GC=F

зі. Звичайно можна казати про те, що голд - це інвестиції на десятиріччя...
Але! читачі і дописувачі точно певні, що десятиріччя у нас ( у вас) є :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:45

  change_pm написав:Імха, але голду треба хоча б сюди сходити (1800), що можна було про подальший ріст говорити...

І одночасно показати офіційну інфляцію... якою поки ні в одній з розвинутих економік і не пахне...

Зображення
https://finance.yahoo.com/quote/GC=F?p=GC=F

зі. Звичайно можна казати про те, що голд - це інвестиції на десятиріччя...
Але! читачі і дописувачі точно певні, що десятиріччя у нас ( у вас) є :?:

График какой-то манипулятивный. Откуда идут линии, непонятно, нижняя граница гораздо выше - не на 1800, а на 1885 скорее, да и вообще, чепуха все это, для зацикленных очкариков с узким кругозором, которые научились только практиковать бессмысленную геометрию на графике (главное верить), забывая смотреть на динамику роста денежной массы, гос. долга, торговый и бюджетный дефицит, геополитическую ситуацию и политическую ситуацию в США и т.д. А там все не торт, еще и вирус.
Так вам и покажут ту инфляцию, разве что задним числом, когда вы уже будете кусать локти и обклеивать туалеты.
З.Ы. Ожидаю крах фондового рынка в ноябре, когда трампон будет или хромой уткой и начнет бузить, или, по крайней мере, ему уже не надо будет держать всеми силами этот переоцененный в разы и десятки раз мегапузырь, он, наверняка, сольет все свои вложения в него до выборов.Деньги при этом печатать все равно придется, потому что безработные негры сотрут в порошок, а жизнь всем дорога. Плюс бабки, которые успеют высвободиться от слива фонды. Плюс рефинансировать гигантский долг и покрывать торговый и рекордный бюджетный дефицит. Денежный потоп удвоится и утроится и золото улетит минимум на несколько десятков процентов, а то и в разы.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:11

Золото XAU/USD : 2016 vs 2020

невеличкий екскурс в історію - електоральні перегони 2016 :

https://i.imgur.com/ulB7r7C.png (на тижневих інтервалах)

https://i.imgur.com/U1aBCla.png (на денних інтервалах)

по факту виборів Золото спочатку було розпродали, і вже до кінця року воно впало на $180 - але ще до інавгурації 20-Січ-17 рудий впевнено пішов у ріст
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:39

ажніяк не натякаю на можливе зниження Золота після електоральних перегонів, до того ж не залежно від кінцевого номінального "переможця" - навіть за перемоги демократа Байдена

у цьому випадку ситуація може ще більше загостритися : ультра-праві прихильники Трампа можуть спробувати вийти на вулиці міст із зброєю у руках та захитити як ім здається свій єдиний правильний вибір від посягань ворогів та змовників

тому можливе різке зниження захисного Золота чи Платини на передвиборчій волатильності варто сприймати як подарунок долі аби додавати на купівлю у довжину

США не в змозі вирішити накопичені суспільно-політичні проблеми цивілізованим шляхом щонайменше без значних економічних втрат

як не дивно, але я вбачаю деякі гротескні паралелі поміж Україною 2010-14 та США 2016-20 років - між Януковичем та Трампом - як загалом між Майданом та Анти-майданом
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