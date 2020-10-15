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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 00:24
ЛОБ написав:
невеличкий екскурс в історію - електоральні перегони 2016 :https://i.imgur.com/ulB7r7C.png
(на тижневих інтервалах)https://i.imgur.com/U1aBCla.png
(на денних інтервалах)
по факту виборів Золото спочатку було розпродали, і вже до кінця року воно впало на $180 - але ще до інавгурації 20-Січ-17 рудий впевнено пішов у ріст
Это гадание на кофейной гуще. А в 2008-м сразу с избранием Обамы полетело вверх, перед этим падало.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:55
Жовтень - найбільш нестабільний місяць року.
Саме у Жовтні сталася найдраматична економічна криза "Велика Депресія" (1929) та стрімкий обвал фондових ринків "Чорний понеділок" (1987).
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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