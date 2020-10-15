RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 00:24

  ЛОБ написав:невеличкий екскурс в історію - електоральні перегони 2016 :

https://i.imgur.com/ulB7r7C.png (на тижневих інтервалах)

https://i.imgur.com/U1aBCla.png (на денних інтервалах)

по факту виборів Золото спочатку було розпродали, і вже до кінця року воно впало на $180 - але ще до інавгурації 20-Січ-17 рудий впевнено пішов у ріст

Это гадание на кофейной гуще. А в 2008-м сразу с избранием Обамы полетело вверх, перед этим падало.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21847
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:55

Жовтень - найбільш нестабільний місяць року.
Саме у Жовтні сталася найдраматична економічна криза "Велика Депресія" (1929) та стрімкий обвал фондових ринків "Чорний понеділок" (1987).
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10630
З нами з: 14.12.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 303304305306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1632)
16.10.2020 12:27
ПУМБ (25875)
16.10.2020 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.