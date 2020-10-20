ціна Золота потихеньку оживає з наближенням виборів
через медія Трамп розпочав свою сподіваюсь останню безславну битву з ціллю очорнити та оббрехати свого політчиного конкурента
і він не зупитиься ні перед чим - навіть перед суспільною небезпекою та загрозою фізичного протистояння своїх найрадикальнішіх ультра-правих (до того ж озброєних) прихильників з опонентами та органами правопорядку
бо чітко усвідомлює, що його програш призведе до особистого колапсу, викриття у корупції та зраді національних інтересів.
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