ціна Золота потихеньку оживає з наближенням виборів
через медія Трамп розпочав свою сподіваюсь останню безславну битву з ціллю очорнити та оббрехати свого політиxного конкурента
і він не зупитиься ні перед чим - навіть перед суспільною небезпекою та загрозою фізичного протистояння своїх найрадикальнішіх ультра-правих (до того ж озброєних) прихильників з опонентами та федеральними органами правопорядку
бо чітко усвідомлює, що його програш призведе до особистого колапсу, викриття у корупції, брехні та зраді національних інтересів США.
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