RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:24

  ЛОБ написав:невеличкий екскурс в історію - електоральні перегони 2016 :

https://i.imgur.com/ulB7r7C.png (на тижневих інтервалах)

https://i.imgur.com/U1aBCla.png (на денних інтервалах)

по факту виборів Золото спочатку було розпродали, і вже до кінця року воно впало на $180 - але ще до інавгурації 20-Січ-17 рудий впевнено пішов у ріст

Это гадание на кофейной гуще. А в 2008-м сразу с избранием Обамы полетело вверх, перед этим падало.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21870
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:55

Жовтень - найбільш нестабільний місяць року.
Саме у Жовтні сталася найдраматична економічна криза "Велика Депресія" (1929) та стрімкий обвал фондових ринків "Чорний понеділок" (1987).
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10635
З нами з: 14.12.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:54

ціна Золота потихеньку оживає з наближенням виборів

через медія Трамп розпочав свою сподіваюсь останню безславну битву з ціллю очорнити та оббрехати свого політиxного конкурента

і він не зупитиься ні перед чим - навіть перед суспільною небезпекою та загрозою фізичного протистояння своїх найрадикальнішіх ультра-правих (до того ж озброєних) прихильників з опонентами та федеральними органами правопорядку

бо чітко усвідомлює, що його програш призведе до особистого колапсу, викриття у корупції, брехні та зраді національних інтересів США.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10635
З нами з: 14.12.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:51

Голд в боковичку з тенденцією до зниження.

Порадувала платина, на падінні голда стрільнула!
Дуже хотілось би, щоб платина хоча б до 1300-1400 виросла.
Я вже не кажу про 1800 :)

ps. Сформував позицію в платині і чекаю …

pps. Читав в якомусь звіті, що по платині сформувався дефіцит здається. Сподіваюсь, що це виступить нормальним фундаментом для росту.
Але нові локдауни можуть ціну знову обвалити...
change_pm
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:05

  change_pm написав:Голд в боковичку з тенденцією до зниження.

Порадувала платина, на падінні голда стрільнула!
Дуже хотілось би, щоб платина хоча б до 1300-1400 виросла.
Я вже не кажу про 1800 :)

ps. Сформував позицію в платині і чекаю …

pps. Читав в якомусь звіті, що по платині сформувався дефіцит здається. Сподіваюсь, що це виступить нормальним фундаментом для росту.
Але нові локдауни можуть ціну знову обвалити...

Если растут платина и палладий и падает индекс бакса, то и золото и серебро начнут расти. Просто идет манипуляция перед американскими выборами.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21870
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:26

Так, позиції на купівлю драгметалів у довжину сформовано (25%/75% XAU & XPT)

зараз мене більше турбує волатильність на момент оголошення попередніх результатів голосування одразу після закриття дільниць 03/11

варто побоюватися саме різкої та безладної мінливості котирувань без якогось чіткого спрямування - з почерговим оновленням мінімумів та максимумів для збору стопів та накопичення торгівельних обсягів для відновлення трендовго просування - нагору до нових рекордних екстремумів

скажімо на $100-$200-$300 в обидва боки за лічені хвилини

визнання результатів виборів стороною переможеного кандидата забезпечить плавний перхід до наступнох фази доформування позицій із збільшенням позичкового маржинального плеча

я схильний пізніше агресивно додавати Платину до 300%-500% (плече від 3 до 5)

також я вирішив відмовитися від відкриття будь яких інших позицій по валютному ринку FX упродовж виборчого періоду аж до інавгурації 20/01/21

можливо тільки різкі діпи курсу EUR чи NOK забезпечать якісь цікаві точки на вхід у довжину, але загалом форексні пози відходять для мене на дальню периферію

зазначу, на моє глибоке переконання прізвище переможця не матиме вирішального значення для перспектив позиціювання у драгметалах

Трамп-2 - це одразу вибуховий ріст захисних активів, але й прихід до влади демократа Байдена не обіцяє доляру США легкого життя

принципової світоглядної різниці між начебто консервативними республіканцями та соціялістами-демократами давно вже не існує, як не існує дієвих засобів вирішення накопичених та законсервованих двопартійним політичним популізмом гострих соціяльно-економічних проблем США

нескінчений хаос на фінансових ринках стає небезпечною "нормою".
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10635
З нами з: 14.12.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:12

Золото наразі ... цікаво, де там стопи лонгістів стоять?

Якщо зацеплять стопи, то піде на 1850 за пару хвилин ...
Зображення
change_pm
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:11

Никого не волнует этот шум (разве что откупититься). Предвыборный спектакль пролетающего трампона - показать силу бакса, который рухнет в разы, ИМХО, уже в этом году. Ситуация с вирусом и экономикой ухудшается, кроме бешеного печатного станка, нет выхода, и это все понимают. Манипуляции в таких условиях требуют очень больших усилий, и похоже, пошли по пути "потом хоть трава не расти". Авантюризм трампа уже ни для кого не секрет. Так что пользуйтесь моментом. Я думаю, доллару остались считанные недели.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21870
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 303304305306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: prilepskiy і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.