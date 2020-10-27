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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 303304305306 Додано: Сер 14 жов, 2020 23:24 ЛОБ написав: невеличкий екскурс в історію - електоральні перегони 2016 :



https://i.imgur.com/ulB7r7C.png (на тижневих інтервалах)



https://i.imgur.com/U1aBCla.png (на денних інтервалах)



по факту виборів Золото спочатку було розпродали, і вже до кінця року воно впало на $180 - але ще до інавгурації 20-Січ-17 рудий впевнено пішов у ріст невеличкий екскурс в історію - електоральні перегони 2016 :(на тижневих інтервалах)(на денних інтервалах)по факту виборів Золото спочатку було розпродали, і вже до кінця року воно впало на $180 - але ще до інавгурації 20-Січ-17 рудий впевнено пішов у ріст

Это гадание на кофейной гуще. А в 2008-м сразу с избранием Обамы полетело вверх, перед этим падало. Это гадание на кофейной гуще. А в 2008-м сразу с избранием Обамы полетело вверх, перед этим падало. hxbbgaf Повідомлень: 21870 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:55 Жовтень - найбільш нестабільний місяць року.

Саме у Жовтні сталася найдраматична економічна криза "Велика Депресія" (1929) та стрімкий обвал фондових ринків "Чорний понеділок" (1987). Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10635 З нами з: 14.12.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 жов, 2020 15:54 ціна Золота потихеньку оживає з наближенням виборів



через медія Трамп розпочав свою сподіваюсь останню безславну битву з ціллю очорнити та оббрехати свого політиxного конкурента



і він не зупитиься ні перед чим - навіть перед суспільною небезпекою та загрозою фізичного протистояння своїх найрадикальнішіх ультра-правих (до того ж озброєних) прихильників з опонентами та федеральними органами правопорядку



бо чітко усвідомлює, що його програш призведе до особистого колапсу, викриття у корупції, брехні та зраді національних інтересів США. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10635 З нами з: 14.12.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:51



Порадувала платина, на падінні голда стрільнула!

Дуже хотілось би, щоб платина хоча б до 1300-1400 виросла.

Я вже не кажу про 1800



ps. Сформував позицію в платині і чекаю …



pps. Читав в якомусь звіті, що по платині сформувався дефіцит здається. Сподіваюсь, що це виступить нормальним фундаментом для росту.

Але нові локдауни можуть ціну знову обвалити... Голд в боковичку з тенденцією до зниження.Порадувала платина, на падінні голда стрільнула!Дуже хотілось би, щоб платина хоча б до 1300-1400 виросла.Я вже не кажу про 1800ps. Сформував позицію в платині і чекаю …pps. Читав в якомусь звіті, що по платині сформувався дефіцит здається. Сподіваюсь, що це виступить нормальним фундаментом для росту.Але нові локдауни можуть ціну знову обвалити... change_pm Повідомлень: 2459 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 558 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 жов, 2020 19:05 change_pm написав: Голд в боковичку з тенденцією до зниження.



Порадувала платина, на падінні голда стрільнула!

Дуже хотілось би, щоб платина хоча б до 1300-1400 виросла.

Я вже не кажу про 1800



ps. Сформував позицію в платині і чекаю …



pps. Читав в якомусь звіті, що по платині сформувався дефіцит здається. Сподіваюсь, що це виступить нормальним фундаментом для росту.

Але нові локдауни можуть ціну знову обвалити... Голд в боковичку з тенденцією до зниження.Порадувала платина, на падінні голда стрільнула!Дуже хотілось би, щоб платина хоча б до 1300-1400 виросла.Я вже не кажу про 1800ps. Сформував позицію в платині і чекаю …pps. Читав в якомусь звіті, що по платині сформувався дефіцит здається. Сподіваюсь, що це виступить нормальним фундаментом для росту.Але нові локдауни можуть ціну знову обвалити...

Если растут платина и палладий и падает индекс бакса, то и золото и серебро начнут расти. Просто идет манипуляция перед американскими выборами. Если растут платина и палладий и падает индекс бакса, то и золото и серебро начнут расти. Просто идет манипуляция перед американскими выборами. hxbbgaf Повідомлень: 21870 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 14:26 Так, позиції на купівлю драгметалів у довжину сформовано (25%/75% XAU & XPT)



зараз мене більше турбує волатильність на момент оголошення попередніх результатів голосування одразу після закриття дільниць 03/11



варто побоюватися саме різкої та безладної мінливості котирувань без якогось чіткого спрямування - з почерговим оновленням мінімумів та максимумів для збору стопів та накопичення торгівельних обсягів для відновлення трендовго просування - нагору до нових рекордних екстремумів



скажімо на $100-$200-$300 в обидва боки за лічені хвилини



визнання результатів виборів стороною переможеного кандидата забезпечить плавний перхід до наступнох фази доформування позицій із збільшенням позичкового маржинального плеча



я схильний пізніше агресивно додавати Платину до 300%-500% (плече від 3 до 5)



також я вирішив відмовитися від відкриття будь яких інших позицій по валютному ринку FX упродовж виборчого періоду аж до інавгурації 20/01/21



можливо тільки різкі діпи курсу EUR чи NOK забезпечать якісь цікаві точки на вхід у довжину, але загалом форексні пози відходять для мене на дальню периферію



зазначу, на моє глибоке переконання прізвище переможця не матиме вирішального значення для перспектив позиціювання у драгметалах



Трамп-2 - це одразу вибуховий ріст захисних активів, але й прихід до влади демократа Байдена не обіцяє доляру США легкого життя



принципової світоглядної різниці між начебто консервативними республіканцями та соціялістами-демократами давно вже не існує, як не існує дієвих засобів вирішення накопичених та законсервованих двопартійним політичним популізмом гострих соціяльно-економічних проблем США



нескінчений хаос на фінансових ринках стає небезпечною "нормою". Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10635 З нами з: 14.12.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 13:12



Якщо зацеплять стопи, то піде на 1850 за пару хвилин ...

Золото наразі ... цікаво, де там стопи лонгістів стоять?Якщо зацеплять стопи, то піде на 1850 за пару хвилин ... change_pm Повідомлень: 2459 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 558 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 17:11 Никого не волнует этот шум (разве что откупититься). Предвыборный спектакль пролетающего трампона - показать силу бакса, который рухнет в разы, ИМХО, уже в этом году. Ситуация с вирусом и экономикой ухудшается, кроме бешеного печатного станка, нет выхода, и это все понимают. Манипуляции в таких условиях требуют очень больших усилий, и похоже, пошли по пути "потом хоть трава не расти". Авантюризм трампа уже ни для кого не секрет. Так что пользуйтесь моментом. Я думаю, доллару остались считанные недели. hxbbgaf Повідомлень: 21870 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 303304305306 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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