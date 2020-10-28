ціна Золота потихеньку оживає з наближенням виборів
через медія Трамп розпочав свою сподіваюсь останню безславну битву з ціллю очорнити та оббрехати свого політиxного конкурента
і він не зупитиься ні перед чим - навіть перед суспільною небезпекою та загрозою фізичного протистояння своїх найрадикальнішіх ультра-правих (до того ж озброєних) прихильників з опонентами та федеральними органами правопорядку
бо чітко усвідомлює, що його програш призведе до особистого колапсу, викриття у корупції, брехні та зраді національних інтересів США.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Так, позиції на купівлю драгметалів у довжину сформовано (25%/75% XAU & XPT)
зараз мене більше турбує волатильність на момент оголошення попередніх результатів голосування одразу після закриття дільниць 03/11
варто побоюватися саме різкої та безладної мінливості котирувань без якогось чіткого спрямування - з почерговим оновленням мінімумів та максимумів для збору стопів та накопичення торгівельних обсягів для відновлення трендовго просування - нагору до нових рекордних екстремумів
скажімо на $100-$200-$300 в обидва боки за лічені хвилини
визнання результатів виборів стороною переможеного кандидата забезпечить плавний перхід до наступнох фази доформування позицій із збільшенням позичкового маржинального плеча
я схильний пізніше агресивно додавати Платину до 300%-500% (плече від 3 до 5)
також я вирішив відмовитися від відкриття будь яких інших позицій по валютному ринку FX упродовж виборчого періоду аж до інавгурації 20/01/21
можливо тільки різкі діпи курсу EUR чи NOK забезпечать якісь цікаві точки на вхід у довжину, але загалом форексні пози відходять для мене на дальню периферію
зазначу, на моє глибоке переконання прізвище переможця не матиме вирішального значення для перспектив позиціювання у драгметалах
Трамп-2 - це одразу вибуховий ріст захисних активів, але й прихід до влади демократа Байдена не обіцяє доляру США легкого життя
принципової світоглядної різниці між начебто консервативними республіканцями та соціялістами-демократами давно вже не існує, як не існує дієвих засобів вирішення накопичених та законсервованих двопартійним політичним популізмом гострих соціяльно-економічних проблем США
нескінчений хаос на фінансових ринках стає небезпечною "нормою".
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Никого не волнует этот шум (разве что откупититься). Предвыборный спектакль пролетающего трампона - показать силу бакса, который рухнет в разы, ИМХО, уже в этом году. Ситуация с вирусом и экономикой ухудшается, кроме бешеного печатного станка, нет выхода, и это все понимают. Манипуляции в таких условиях требуют очень больших усилий, и похоже, пошли по пути "потом хоть трава не расти". Авантюризм трампа уже ни для кого не секрет. Так что пользуйтесь моментом. Я думаю, доллару остались считанные недели.