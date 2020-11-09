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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:01
$1.960 або лишень +$100 від передвиборчих мінімумів біля $1.860
як завжди щось помітне та цікаве для широкого загалу почне відбуватися тільки після оновлення та закріплення вище досягнутого історичного максимуму
розумні гроші викуповували той діп, а дурні до сих пір сидять у акціях,
сподіваючись що Фед усьо за них порішає.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:26
-$100
чудово ! додаємо у довжину, бо нічого не змінилося окрім стрибаючих на екрнаі циферок !!!
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ЛОБ
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:46
ЛОБ написав:
біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у США
біток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісію
золото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямках
це не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти
Цікавить бульбашка на фондовому ринку.
Лопне в цьому ще році чи вже в 2021?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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