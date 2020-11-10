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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:01

$1.960 або лишень +$100 від передвиборчих мінімумів біля $1.860

як завжди щось помітне та цікаве для широкого загалу почне відбуватися тільки після оновлення та закріплення вище досягнутого історичного максимуму

розумні гроші викуповували той діп, а дурні до сих пір сидять у акціях,
сподіваючись що Фед усьо за них порішає.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:26

-$100

чудово ! додаємо у довжину, бо нічого не змінилося окрім стрибаючих на екрнаі циферок !!!
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:46

  ЛОБ написав:біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у США

біток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісію

золото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямках
це не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти


Цікавить бульбашка на фондовому ринку.
Лопне в цьому ще році чи вже в 2021? :roll:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:52

  ЛОБ написав:-$100
чудово ! додаємо у довжину, бо нічого не змінилося окрім стрибаючих на екрнаі циферок !!!

підемо 1700-1500-1300 :twisted:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:47

tobias
угадайка "куди піде ціна" нікого з трейдерів не цікавить
трейдер торгує технічні сетапи у тренді, інвестор - інвестує у тренді

торгувати у контр-тренд ніхто не буде

сценарій з походом золота на $1.500 або й на $1.300 не варто повністю виключати, але його імовірність варто розглядати в межах екстремальної короткостроковї волатильності як статистичний шум.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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