Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:01
або лишень $1.960 +$100 від передвиборчих мінімумів біля $1.860 як завжди щось помітне та цікаве для широкого загалу почне відбуватися тільки після оновлення та закріплення вище досягнутого історичного максимуму розумні гроші викуповували той діп, а дурні до сих пір сидять у акціях, сподіваючись що Фед усьо за них порішає.
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ЛОБ
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:26
-$100 чудово ! додаємо у довжину, бо нічого не змінилося окрім стрибаючих на екрнаі циферок !!!
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:46
ЛОБ написав:
біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у США
біток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісію
золото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямках
це не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти
Цікавить бульбашка на фондовому ринку.
Лопне в цьому ще році чи вже в 2021?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 10 лис, 2020 20:52
ЛОБ написав: -$100
чудово ! додаємо у довжину, бо нічого не змінилося окрім стрибаючих на екрнаі циферок !!!
підемо 1700-1500-1300
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
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Додано: Вів 10 лис, 2020 23:47
tobias угадайка "куди піде ціна" нікого з трейдерів не цікавить трейдер торгує технічні сетапи у тренді, інвестор - інвестує у тренді торгувати у контр-тренд ніхто не буде сценарій з походом золота на $1.500 або й на $1.300 не варто повністю виключати, але його імовірність варто розглядати в межах екстремальної короткостроковї волатильності як статистичний шум.
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ЛОБ
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Додано: Сер 11 лис, 2020 14:41
XAU/USD на денних інтервалах :
https://i.imgur.com/2q6aDpz.png
наполохати шпекулів зливом рудого ? та вже всі полохані й не раз
дефляційна тема на випадок падіння фондових ринків чи й глибшої масштабнішої рецесії ? - інвестори радо вітатимуть нижчі ціни
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ЛОБ
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