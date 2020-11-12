Ukrainian написав:
Цікавить бульбашка на фондовому ринку.
Лопне в цьому ще році чи вже в 2021?
перзидент США за підтримки контрольованого республіканцями Сенату та Федрезерву з усіх сил усі гуртом захищають висхідний тренд на фондовому ринку, закачуючи астрономічні суми ліквідності у фінансову систему країни
за найрізноманітнішими програмами та каналами : бюджетні виплати за рахунок бюджетного дефіциту, операції репо овернайт, купівля корпоративних облігації напряму та ETF фондів через BlackRock
це божевілля триває вже більше року
припинити це раптово навряд чи вийде навіть у новообраного президента Байдена - без усвідомлення колапсу системи
свіжі коментарі монетарних чиновників по обидва береги Атлантики чітко вказують на готовність центробанків продовжувати непокриту емісію на цей раз замаскувавши її під нове планетарне QE : начебто для цілей технологічного переоснащення економік Єврозони та США задля протидії кліматичних змін на планеті, фінансування "зеленої" енергетики, зниження споживання вуглеводневих викопних ресурсів, тощо
але усі бульбашки мають властивість лускатися. не залежно від кольору
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