Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 304305306307 Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:01 $1.960 або лишень +$100 від передвиборчих мінімумів біля $1.860



як завжди щось помітне та цікаве для широкого загалу почне відбуватися тільки після оновлення та закріплення вище досягнутого історичного максимуму



розумні гроші викуповували той діп, а дурні до сих пір сидять у акціях,

сподіваючись що Фед усьо за них порішає. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10657 З нами з: 14.12.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 23:26 -$100



чудово ! додаємо у довжину, бо нічого не змінилося окрім стрибаючих на екрнаі циферок !!! Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10657 З нами з: 14.12.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 23:46 ЛОБ написав: біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у США



біток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісію



золото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямках

це не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у СШАбіток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісіюзолото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямкахце не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти



Цікавить бульбашка на фондовому ринку.

Лопне в цьому ще році чи вже в 2021? Цікавить бульбашка на фондовому ринку.Лопне в цьому ще році чи вже в 2021? Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9261 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 642 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 20:52 ЛОБ написав: -$100

чудово ! додаємо у довжину, бо нічого не змінилося окрім стрибаючих на екрнаі циферок !!! чудово ! додаємо у довжину, бо нічого не змінилося окрім стрибаючих на екрнаі циферок !!!

підемо 1700-1500-1300 підемо 1700-1500-1300 13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку

past performance does not guarantee future results tobias Повідомлень: 5057 З нами з: 21.01.08 Подякував: 395 раз. Подякували: 243 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 23:47 tobias

угадайка "куди піде ціна" нікого з трейдерів не цікавить

трейдер торгує технічні сетапи у тренді, інвестор - інвестує у тренді



торгувати у контр-тренд ніхто не буде



сценарій з походом золота на $1.500 або й на $1.300 не варто повністю виключати, але його імовірність варто розглядати в межах екстремальної короткостроковї волатильності як статистичний шум. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10657 З нами з: 14.12.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 14:41



https://i.imgur.com/2q6aDpz.png



наполохати шпекулів зливом рудого ? та вже всі полохані й не раз

дефляційна тема на випадок падіння фондових ринків чи й глибшої масштабнішої рецесії ? - інвестори радо вітатимуть нижчі ціни XAU/USD на денних інтервалах :наполохати шпекулів зливом рудого ? та вже всі полохані й не раздефляційна тема на випадок падіння фондових ринків чи й глибшої масштабнішої рецесії ? - інвестори радо вітатимуть нижчі ціни Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10657 З нами з: 14.12.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 23:31 Ukrainian написав: Цікавить бульбашка на фондовому ринку.

Лопне в цьому ще році чи вже в 2021? Цікавить бульбашка на фондовому ринку.Лопне в цьому ще році чи вже в 2021?

перзидент США за підтримки контрольованого республіканцями Сенату та Федрезерву з усіх сил усі гуртом захищають висхідний тренд на фондовому ринку, закачуючи астрономічні суми ліквідності у фінансову систему країни



за найрізноманітнішими програмами та каналами : бюджетні виплати за рахунок бюджетного дефіциту, операції репо овернайт, купівля корпоративних облігації напряму та ETF фондів через BlackRock



це божевілля триває вже більше року



припинити це раптово навряд чи вийде навіть у новообраного президента Байдена - без усвідомлення колапсу системи



свіжі коментарі монетарних чиновників по обидва береги Атлантики чітко вказують на готовність центробанків продовжувати непокриту емісію на цей раз замаскувавши її під нове планетарне QE : начебто для цілей технологічного переоснащення економік Єврозони та США задля протидії кліматичних змін на планеті, фінансування "зеленої" енергетики, зниження споживання вуглеводневих викопних ресурсів, тощо



але усі бульбашки мають властивість лускатися. не залежно від кольору перзидент США за підтримки контрольованого республіканцями Сенату та Федрезерву з усіх сил усі гуртом захищають висхідний тренд на фондовому ринку, закачуючи астрономічні суми ліквідності у фінансову систему країниза найрізноманітнішими програмами та каналами : бюджетні виплати за рахунок бюджетного дефіциту, операції репо овернайт, купівля корпоративних облігації напряму та ETF фондів через BlackRockце божевілля триває вже більше рокуприпинити це раптово навряд чи вийде навіть у новообраного президента Байдена - без усвідомлення колапсу системисвіжі коментарі монетарних чиновників по обидва береги Атлантики чітко вказують на готовність центробанків продовжувати непокриту емісію на цей раз замаскувавши її під нове планетарне QE : начебто для цілей технологічного переоснащення економік Єврозони та США задля протидії кліматичних змін на планеті, фінансування "зеленої" енергетики, зниження споживання вуглеводневих викопних ресурсів, тощоале усі бульбашки мають властивість лускатися. не залежно від кольору Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10657 З нами з: 14.12.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 20:09 The national debt is $27,190,176,826,089 , which is up $7.25 trillion under Trump who said he’d eliminate the debt and it would be easy. Trump and Republicans ran up the biggest deficits, federal debt, and bloated budgets in the history of the Republic. They spent like drunken socialists. Their charges of “socialism” aimed at anyone else are laughable. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10657 З нами з: 14.12.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 304305306307 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм