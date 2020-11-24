ЛОБ написав:біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у США
біток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісію
золото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямках це не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти
Цікавить бульбашка на фондовому ринку. Лопне в цьому ще році чи вже в 2021?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Цікавить бульбашка на фондовому ринку. Лопне в цьому ще році чи вже в 2021?
перзидент США за підтримки контрольованого республіканцями Сенату та Федрезерву з усіх сил усі гуртом захищають висхідний тренд на фондовому ринку, закачуючи астрономічні суми ліквідності у фінансову систему країни
за найрізноманітнішими програмами та каналами : бюджетні виплати за рахунок бюджетного дефіциту, операції репо овернайт, купівля корпоративних облігації напряму та ETF фондів через BlackRock
це божевілля триває вже більше року
припинити це раптово навряд чи вийде навіть у новообраного президента Байдена - без усвідомлення колапсу системи
свіжі коментарі монетарних чиновників по обидва береги Атлантики чітко вказують на готовність центробанків продовжувати непокриту емісію на цей раз замаскувавши її під нове планетарне QE : начебто для цілей технологічного переоснащення економік Єврозони та США задля протидії кліматичних змін на планеті, фінансування "зеленої" енергетики, зниження споживання вуглеводневих викопних ресурсів, тощо
але усі бульбашки мають властивість лускатися. не залежно від кольору
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
The national debt is $27,190,176,826,089, which is up $7.25 trillion under Trump who said he’d eliminate the debt and it would be easy.
Trump and Republicans ran up the biggest deficits, federal debt, and bloated budgets in the history of the Republic. They spent like drunken socialists. Their charges of “socialism” aimed at anyone else are laughable.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.