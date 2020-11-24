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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:01

$1.960 або лишень +$100 від передвиборчих мінімумів біля $1.860

як завжди щось помітне та цікаве для широкого загалу почне відбуватися тільки після оновлення та закріплення вище досягнутого історичного максимуму

розумні гроші викуповували той діп, а дурні до сих пір сидять у акціях,
сподіваючись що Фед усьо за них порішає.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:26

-$100

чудово ! додаємо у довжину, бо нічого не змінилося окрім стрибаючих на екрнаі циферок !!!
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:46

  ЛОБ написав:біткойн впаде ниць разом із акціями технологічних компаній, коли лусне бульбашка на фондовому ринку напередодні президентських виборів у США

біток стане не вигодонабувачем від кризи, а навпаки втратить від неї попри трильйонну емісію

золото та крипта рухатимуться не паралельно, а у зовсім протилежних напрямках
це не альтернативні захисні активи, а прямі конкуренти


Цікавить бульбашка на фондовому ринку.
Лопне в цьому ще році чи вже в 2021? :roll:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:52

  ЛОБ написав:-$100
чудово ! додаємо у довжину, бо нічого не змінилося окрім стрибаючих на екрнаі циферок !!!

підемо 1700-1500-1300 :twisted:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:47

tobias
угадайка "куди піде ціна" нікого з трейдерів не цікавить
трейдер торгує технічні сетапи у тренді, інвестор - інвестує у тренді

торгувати у контр-тренд ніхто не буде

сценарій з походом золота на $1.500 або й на $1.300 не варто повністю виключати, але його імовірність варто розглядати в межах екстремальної короткостроковї волатильності як статистичний шум.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:41

XAU/USD на денних інтервалах :

https://i.imgur.com/2q6aDpz.png

наполохати шпекулів зливом рудого ? та вже всі полохані й не раз
дефляційна тема на випадок падіння фондових ринків чи й глибшої масштабнішої рецесії ? - інвестори радо вітатимуть нижчі ціни
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:31

  Ukrainian написав:Цікавить бульбашка на фондовому ринку.
Лопне в цьому ще році чи вже в 2021? :roll:

перзидент США за підтримки контрольованого республіканцями Сенату та Федрезерву з усіх сил усі гуртом захищають висхідний тренд на фондовому ринку, закачуючи астрономічні суми ліквідності у фінансову систему країни

за найрізноманітнішими програмами та каналами : бюджетні виплати за рахунок бюджетного дефіциту, операції репо овернайт, купівля корпоративних облігації напряму та ETF фондів через BlackRock

це божевілля триває вже більше року

припинити це раптово навряд чи вийде навіть у новообраного президента Байдена - без усвідомлення колапсу системи

свіжі коментарі монетарних чиновників по обидва береги Атлантики чітко вказують на готовність центробанків продовжувати непокриту емісію на цей раз замаскувавши її під нове планетарне QE : начебто для цілей технологічного переоснащення економік Єврозони та США задля протидії кліматичних змін на планеті, фінансування "зеленої" енергетики, зниження споживання вуглеводневих викопних ресурсів, тощо

але усі бульбашки мають властивість лускатися. не залежно від кольору
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:09

The national debt is $27,190,176,826,089, which is up $7.25 trillion under Trump who said he’d eliminate the debt and it would be easy.
Trump and Republicans ran up the biggest deficits, federal debt, and bloated budgets in the history of the Republic. They spent like drunken socialists. Their charges of “socialism” aimed at anyone else are laughable.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:02

тестування психологічної позначки у $1.800
результат позитивний, обнадійливий, пацієнт буде жити ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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