"Чорна" П'ятниця - дія знижки для рудого ще на $100 продовжується на ційлий тиждень ?
додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:50
"Чорна" П'ятниця - дія знижки для рудого ще на $100 продовжується на ційлий тиждень ?
додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:04
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